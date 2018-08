Taucha

In der Grundschule Am Park wird die schulfreie Zeit genutzt, um in einigen Räumen den Schallschutz zu verbessern. Circa 10 000 Euro werden dafür ausgegeben. Weitere rund 25 000 Euro fließen in die Erneuerung des Fußbodenbelages in der großen Pausenhalle sowie auf dem oberen Umlauf. In der Summe enthalten sind zudem Malerarbeiten.

Auch in Tauchas zweite Grundschule, in die Regenbogenschule, sind Handwerker eingezogen. Zum einen werden hier die Brandschutztüren im Treppenhaus erneuert, was mit etwa 10 000 Euro zu Buche schlägt. Und für die grundhafte Sanierung der Mädchen-Toiletten im Obergeschoss sowie Malerarbeiten gibt die Stadt weitere rund 30 000 Euro aus.

Toilettenanlage grundhaft saniert

Über neue Toiletten können sich nach den Ferien auch die Oberschüler freuen. Im Obergeschoss werden die sanitären Einrichtungen für Jungen und Mädchen grundhaft saniert. Doch das ist längst nicht alles, was sich derzeit in dem Gebäude tut. Der Flur im Obergeschoss wurde bereits weitestgehend grundhaft saniert und mit einer Schallschutz-Zwischendecke ausgestattet.

Die gleichen Arbeiten fanden und finden in den Räumen der Schulleitung und im Lehrerzimmer statt. Teilweise wurden die Fußbodenbeläge erneuert. Außerdem haben die Maler dem Flur einen schmucken neuen Farbanstrich verpasst. Ein Bewegungsmelder sorgt hier künftig automatisch für ausreichend Licht. Alles in allem liegen die Kosten für die Arbeiten in der Oberschule bei über 200 000 Euro, wurde auf LVZ-Nachfrage mitgeteilt.

Lob für die Handwerker

„Es ist genial, ich könnte den ganzen Tag hier stehen“, sagt auf dem Flur der ersten Etage Schulleiterin Kathrin Beer und strahlt. Die Farbkombination mit Rot und Grau sei richtig edel und vor allem: Es ist leise, und das nicht nur, weil die Schüler noch fehlen. „Die neue Schallschutzzwischendecke sorgt für paradiesische Ruhe, das war bei meinem Dienstantritt eines meiner Ziele. Ich bin der Stadt sehr dankbar, dass sie dafür investiert hat und je nach Möglichkeit weiter investieren wird.“ Auch für die Handwerker hat Beer nur lobende Worte übrig: „Die liefern hier eine Top-Qualität ab.“

Neue Schulsozialarbeiterin

Natürlich vertrödelt die 53-Jährige im neuen Flur nicht ihre kostbare Vorbereitungszeit auf das neue Schuljahr. Gerade hat sie das erste Gespräch mit der neuen Schulsozialarbeiterin geführt. Luise Prell (31) stammt aus Thüringen, wohnt aber schon im „attraktiven und zentral gelegenen Leipzig“, wie sie sagt. Die studierte und staatlich anerkannte Sozialarbeiterin freue sich auf die Schüler, will präsent sein, Vertrauen schaffen und stets als Ansprechpartnerin für die Themen der Schüler zur Verfügung stehen.

Mit Sabine Hahner (53) geht auch eine neue stellvertretende Schulleiterin an den Start. Und neue Fünftklässler gibt es natürlich auch. 83 sind es an der Zahl, die auf vier Klassen aufgeteilt werden.

Von Olaf Barth