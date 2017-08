Ohne Ergebnis: Polizei sucht flüchtigen Mike Welzel in Taucha

Leipzig/Taucha. Auf der Suche nach dem flüchtigen Mike Welzel war die Polizei am Dienstag in Taucha mit einem Großaufgebot vor Ort. Neben schwer bewaffneten Polizisten war auch ein Hubschrauber im Einsatz. Alexander Bertram, Sprecher der Polizei Leipzig, erklärte am Abend gegenüber LVZ.de, dass es Hinweise aus der Bevölkerung gegeben habe. Die Zeugen gaben an, den seit Samstag gesuchten 43-Jährigen gesehen zu haben.

„Wir erhielten am Vormittag einen Hinweis“, so Bertram. Dieser habe sich nicht bestätigt. Am Mittag ging ein zweiter Anruf ein. In der Folge verschob sich die Suche in Richtung Merkwitz. Auch in diesem Fall wurden die Polizisten nicht fündig. Bertram gehe davon aus, dass der Gesuchte sich nicht in Taucha und Umgebung aufhielt. „Wir haben trotzdem größtmögliche Sicherheitsvorkehrungen getroffen, da der Täter bewaffnet ist.“

Mit einem Großaufgebot war die Polizei am Dienstag in Taucha am Rande Leipzigs im Einsatz. (Bilder: Holger Baumgärtner) Zur Bildergalerie

Mikel Welzel war am Samstag vor der Polizei geflohen, als die Beamten einen Haftbefehl vollstrecken wollten. Auf der Flucht rammte der Mann mit seinem Auto einen Streifenwagen und schoss anschließend auf das Fahrzeug. Einer der Polizisten erwiderte das Feuer. Der Flüchtende versteckte sich anschließend in einem Möbelhaus und konnte den Einsatzkräften entkommen. Danach verlor sich die Spur.

joka