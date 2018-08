Viele Straßenschilder und teils schon Fähnchenschmuck künden von den drei tollen Tagen, die am Freitag in Taucha beginnen. Die Schilder sind nötig, weil es zum Stadtfest „Tauchscher“ wieder Sperrungen in der Innenstadt geben wird, um den Stadtlauf, die Spielstraße oder den Festumzug abzusichern.