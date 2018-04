Polizei sucht vermisste 50-Jährige in Taucha bei Leipzig

Leipzig. Mit einem Großaufgebot sucht die Polizei am Freitag in Taucha nach einer 50-jährigen Frau. Einsatzkräfte der Polizeidirektion Leipzig und der Bereitschaftspolizei durchkämmen seit 8.30 Uhr den Bereich Graßdorfer Wäldchen. Auch ein Hubschrauber ist im Einsatz, bestätigte Polizeisprecher Michael Fengler.

Die Gesuchte kommt aus Taucha und wurde bereits am Donnerstagabend gegen 21 Uhr als vermisst gemeldet. Da Hinweise vorlagen, dass die Frau sich selbst etwas antun könnte, leitete die Polizei schnell eine Suchaktion in die Wege. Dabei kamen auch Spürhunde zum Einsatz. In der Nacht haben die Beamten den Einsatz unterbrochen, nahmen die Suche am Morgen aber wieder auf.

Kräfte der Polizeidirektion Leipzig und der Bereitschaftspolizei sind am Freitagmorgen wieder im Einsatz Quelle: Olaf Barth

Die Einsatzkräfte haben bei ihrer Arbeit mit schwierigem Terrain zu kämpfen. Im Wäldchen gibt es viele Betonreste, auch überwucherte Löcher und Spalten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden dort Anlagen der Mitteldeutschen Motorenwerke (Mimo) gesprengt. In der Fabrik hatten tausende Arbeiter Junkers-Flugmotoren hergestellt.

Von Evelyn ter Vehn / Olaf Barth