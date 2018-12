Taucha

Schwer verletzt musste am Freitagmorgen ein 55-Jähriger Radfahrer nach einem Unfall in Taucha ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte laut Polizeiangaben gegen 8 Uhr in Höhe des Gerichtsweges die Straßenbahngleise zum Abzweig Radweg überqueren wollen. Dabei sei er von einer stadteinwärts fahrenden Straßenbahn erfasst und zwei Meter mitgeschleift worden.

Bahn musste nicht angehoben werden

„Der Verunglückte konnte versorgt werden, ohne dass die Straßenbahn angehoben werden musste. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus“, sagte Pressesprecher Uwe Voigt von der Polizeidirektion Leipzig. Die Behörde sucht nun dringend Zeugen, die etwas zum Unfallhergang mitteilen können. Diese mögen sich an die Verkehrspolizeiinspektion (VPI) in der Schongauer Straße in 04328 Leipzig wenden. Telefonisch ist die VPI unter 0341 2552851 erreichbar.

Von Olaf Barth