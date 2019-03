Taucha

Es handelt sich dabei natürlich um einen Ehrentitel, den Werner von der University of Shanghai for Science und Technology verliehen bekam. „Im November vorigen Jahres erhielt ich die Nachricht und habe mich riesig darüber gefreut, denn das ist eine große Ehre“, sagte der 52-Jährige. Die Universität würdige damit seine zehnjährige Zusammenarbeit mit der Einrichtung. Denn Werner unterstützt Germanistik-Studenten, die sich auch mit dem Fachgebiet Bauwesen auseinandersetzen. In einem entsprechenden Lehrbuch ist Werner auf elf Seiten bereits verewigt. An Hand seines Messestandes werden in Lektion 7 einige Beispiele für Dialoge unter Geschäftspartnern geübt.

„Das Lehrbuch war der Anfang, danach folgten Vorträge über meine Arbeit und über das Material, mit dem wir hier arbeiten“, erzählt Werner. Der Geschäftsmann ist seit 15 Jahren in China tätig und Partner der Leverkusener Firma Denso GmbH. In Asien verbaut und vertreibt Werner mit seiner Firma das Denso-Material Fermadur. Ein speziell entwickeltes Gummi-Profil zum Abdichten von Rissen und Fugen in allen möglichen Bauwerken: Häuser, Brücken, Formel-1-Rennstrecken und vielem mehr.

Experten empfehlen Werner-Methode

Die Eigenschaften dieses Materials sind offenbar so überzeugend, dass nicht nur Werners Kunden davon schwärmen, sondern auch die Experten dem Tauchaer und seiner Arbeit beste Zeugnisse ausstellen. Das geht sogar soweit, dass laut Werner zwei renommierte Professoren in ihren Ingenieur-Lehrbüchern über das Abdichten von Bauwerkern wie Tunneln explizit die Verwendung der Werner-Methode als Empfehlung für bestimmte Vorgehensweisen niederschrieben.

„Diese Bücher gelten als Regelwerke, was darin steht, wird respektiert und auch so ausgeführt“, sagt Werner. „Da bin ich schon stolz drauf. Sicher gehört auch etwas Glück dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein“, sagt der so Geehrte. Seine chinesischen Partner freuen sich, dass er nun mehr Zeit bei ihnen verbringt. Denn Werner, der inzwischen mit einer Philippinin verheiratet ist, hat seinen Lebensmittelpunkt inzwischen nach Asien verlegt. Deshalb hatte er auch den Vorsitz des Tauchaer Heimatvereins abgegeben. Nur noch alle zwei bis drei Monate ist er noch für zwei, drei Wochen in Deutschland.

Großer Respekt in China

Werners Firma Bauverfugung wird vom Sohn weitergeführt. „Hier bin ich jetzt ganz raus. Doch ich zahle weiterhin alle meine Steuern in Deutschland, auch von dem Geld, was ich in Asien verdiene.“ Das sei ihm wichtig, um keine Fehler zu machen. Auch in Asien sei er in den Bereichen Gastronomie und Bau als selbstständiger Geschäftsmann unterwegs und unterstütze da seine Frau Estela (32). Zur glücklichen Familie nach dem Neuanfang gehören auch zwei Kinder.

Und legt er nun bei seinen Visiten in Deutschland darauf Wert, mit Professor angesprochen zu werden? „Natürlich nicht, der Ehrentitel wird hier auch nicht so hoch gehangen. Ich könnte den Titel hier führen, mache es aber nicht“, sagt Werner und lacht. In China allerdings werde diese eher selten vergebene Ehren-Professur als sehr hohe Würdigung angesehen. „Das ist ein hoher Status und zeigt sich jetzt im Umgang mit meinen Geschäftspartnern, die mir mit noch mehr Respekt begegnen. Das ist natürlich auch gut fürs Geschäft“, gibt Werner zu und zeigt seine druckfrische Visitenkarte mit „Prof. h.c. René Werner“.

Von Olaf Barth