Prekäre Verkehrslage in Taucha

Es gibt Stoßzeiten, in denen erstickt Taucha förmlich im Verkehr. Staus an den Bahnübergängen sorgen für Frust, wie auch die Aussagen von Sachsens Verkehrsminister Martin Dulig (SPD), der die Staatsregierung für das Bahnprojekt in Taucha als für nicht zuständig erklärte.