Der Kreisverband Leipzig-Land des DRK ist in Taucha ausgezeichnet worden. Sein Altenpflegeheim Am Veitsberg hatte sich an der Initiative zur Berufsorientierung „Schau Rein! – Woche der offenen Unternehmen Sachsen“ beteiligt und dabei eine „herausragende Veranstaltung“ angeboten. So steht es schwarz auf weiß auf der Urkunde.