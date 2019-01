Mit Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Vereinen, Verbänden und Kirchen feierten Nordsachsens Christdemokraten am Sonntag in Taucha ihren Neujahrsempfang. Dabei stand das Treffen bereits im Zeichen des bevorstehenden Wahlkampfes, was vor allem angesichts einer kämpferischen Rede von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer deutlich wurde.