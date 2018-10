Taucha

„Sensationell“, entfuhr es Ratswinzer Dieter Stolle, als er am Donnerstag mit seinem Refraktometer das Mostgewicht der Trauben von den Reben an der Fassade des Tauchaer Rathauses bestimmte. „Ich musste zweimal hingucken: 112 Oechsle war auf der Skala abzulesen. Sonst liegen die Normalwerte um die 80 Oechsle“, zeigte sich Stolle überrascht. Bei der diesjährigen Ernte schnitt der Winzer 31 Kilo weiße und 22 Kilo rote Trauben von den Reben.

„Die Trockenheit hat den Rebstöcken nichts ausgemacht und die Sonne sorgte für einen hohen Zuckergehalt. Der 2018er Jahrgang wird etwa 40 Flaschen bringen“, kommentierte Stolle das Ergebnis der Weinlese. „Vielleicht tut nicht nur das Klima am sondern auch im Rathaus dem Ertrag gut“, meinte er augenzwinkernd.

Aus der roten Rebsorte Regent und den weißen Phönix-Trauben wird seit 2002 ein Cuvée gekeltert. Zwischen 20 und 60 Flaschen „Tauchaer Ratswein“ werden dann in „Sachsenkeulen“, einer speziellen, optisch ansprechenden Flaschenform, abgefüllt und vom Rathaus für repräsentative Zwecke verwendet. Ein Geschenk „Made in Taucha“, das erst kürzlich beim Besuch des Tauchaer Freundeskreises den Gastgebern in der französischen Partnerregion Chadrac-Espaly überreicht wurde.

„Es dürfte in Deutschland kein zweites Rathaus geben, an dem Wein wächst, dessen Trauben die Grundlagen für einen süffigen Ratswein bieten“ ist sich die Stadtverwaltung sicher.

Von Reinhard Rädler