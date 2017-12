Stadt Taucha aktualisiert ihr Radwegekonzept

Taucha. So wie unlängst in Schkeuditz wurde nun auch in Taucha in der letzten Stadtratssitzung des Jahres noch schnell ein Grundsatzbeschluss über die „Fortschreibung und Realisierung des Radwegekonzeptes“ gefasst. Ohne einen solchen Beschluss bis Jahresende wäre die Möglichkeit verpasst worden, vom Freistatt für den Ausbau des Radwegenetzes Fördermittel zu erhalten.

Aus dem sanften Druck, der vom Freistaat in Richtung Kommunen ausgeübt wurde, wird in der Beschlussbegründung auch gar kein Hehl gemacht. Denn als Voraussetzung für den Erhalt Fördermittel wird auf die vom Freistaat verlangte „Radverkehrskonzeption unter Beachtung der Richtlinien zur Fahrradwegweisung im Freistaat Sachsen“ hingewiesen. Bereits im vorigen Jahr habe die Stadt Taucha ihr Konzept aktualisiert, bedarfsgerecht fortgeschrieben und dieses im Umweltausschuss den Stadträten vorgestellt. Das beinhaltete auch die Ausreichung von Maßnahmelisten inklusive Fotos als Grundlage für die Diskussion über das Tauchaer Radwegekonzept.

Inzwischen wird seit längerem am Haushaltsentwurf für das Jahr 2018 gearbeitet. In diesem Zusammenhang sei es erforderlich, heißt es in der Beschlussbegründung, für das Radwegekonzept Prioritäten festzuschreiben und unter dem Aspekt der Wirtschaftlichkeit entsprechende Förderanträge vorzubereiten. Der Freistaat macht für öffentliche Radverkehrsanlagen im Sinne des Sächsischen Straßengesetzes für entsprechend Projekte 90 Prozent Fördermittel locker. Die Grundlage dafür bildet allerdings der entsprechende Grundsatzbeschluss, in dem sich der Tauchaer Stadtrat zum Erhalt, zur Sanierung und zum Ausbau des kommunalen Radwegenetzes bekennt. Dieser Beschluss war unlängst einstimmig von allen anwesenden Stadträten so gefasst worden.

Und da in so einem Beschluss nicht nur „heiße Luft“ stehen darf, wurde für nächstes Jahr auch gleich eine konkrete Maßnahme benannt, die bei Ausreichung von Fördermitteln umgesetzt werden soll. Dabei handelt es sich um eine neue Radwegeverbindung zwischen Merkwitz und Plaußig. Allerdings verläuft diese nicht entlang der Ortsverbindungsstraße, sondern knüpft an den bereits vorhandenen Radweg auf Leipziger Seite an und führt weiter durch die Landschaft bis zum später ausgebauten Wohngebiet An der Mühle in Merkwitz. Für die circa 200 Meter Radweg werden rund 200 000 Euro Bruttokosten veranschlagt.

Als weitere konkrete Maßnahme, die möglichst ab 2019 umesetzt werden soll nennt der Beschluss nächstes Jahr beginnende vorbereitende Arbeiten für eine neue Radwegeverbindung zwischen Seegeritz und Merkwitz. Dafür sollen die Projektierung sowie die Einholung der Bauerlaubnisse erfolgen. Für diesen einseitigen Geh-/Radweg mit eine Länge von fast einem Kilometer stehen vorerst 300 000 Euro an Kosten in der Prioritätenliste. Für dieses Projekt ist allerdings auf der gesamten Länge der Kauf von bisher landwirtschaftlich genutzter Fläche notwendig.

Insgesamt umfasst die Prioritätenliste 25 Maßnahmen. Dabei muss mit diesen Projekten noch lange nicht Schluss sein. „Wünschenswert wäre zum Beispiel ein Radweg von Taucha nach Jesewitz. Bei vielen Tauchaern steht auch eine sichere Radwegeverbindung zwischen Pönitz und Taucha ganz oben auf der Wunschlist, doch da es sich hier um eine Kreisstraße handelt, liegt das in Verantwortung des Baulastträgers Landkreis Nordsachsen“, erklärte auf LVZ-Nachfrage Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP).

Doch nicht nur der Neubau, auch Mängel an Radwegen sowie Unterhaltungsmaßnahmen sind in dem Konzept aufgeführt. So soll zum Beispiel das Radwegeende in der Dewitzer Straße an der Einmündung Am Dingstuhl verlagert und mit einer gesicherten Ausfahrt samt Bordsteinabsenkung versehen werden. Und als Unterhaltungsmaßnahmen sind der Einbau von Tragdeckschichten auf den Radwegen Schulweg Plösitz, am Tauchaer Dammweg sowie auf dem Weg hinter dem Weinberg vorgesehen. Konkrete Termine dafür gibt es aber noch nicht.

Von Olaf Barth