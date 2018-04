Taucha Treffen im Rathaus - Stadt und Naturschützer besprechen Zukunft der Tauchaer Straßenbäume Nach den umfangreichen Baumfällungen an Tauchas Straßenrändern gab es von einigen Naturfreunden heftige Kritik an der Stadtverwaltung (die LVZ berichtete). Bei einem Treffen von Kritikern mit Stadträten und Verwaltung konnten die Wogen etwas geglättet und sich teilweise auf Verfahren für ein künftiges Miteinander verständigt werden.

In Taucha werden Bäume nicht nur gefällt, sondern wie hier im letzten Herbst in der Otto-Schmidt-Straße auch in großer Zahl gepflanzt. Quelle: Olaf Barth