Taucha

Mit rund 25 000 Besuchern rechnen die Veranstalter von Freitag bis Sonntag auch in diesem Jahr wieder. Die offizielle Stadtfesteröffnung mit Bürgermeister Tobias Meier und einem Programm mit weiteren Tauchaer Originalen findet am Freitag ab 19.30 Uhr auf der Festwiese statt. Zuvor gibt es dort von 14 bis 16 Uhr wieder den Seniorennachmittag sowie ab 16 Uhr die Eröffnung des Rummels.

Ein Höhepunkt soll am Freitag auf jeden Fall wieder der vom Leichtathletik Club (LC) Taucha organisierte „15. Sparkassen-Tauchscher Stadtlauf“ werden. Der 19 Uhr startende 10-km-Hauptlauf führt über einen vier Mal zu laufenden 2,5-km-Rundkurs durch die Altstadt. Teilnehmer können hier Punkte für alle bekannten Ranglistenwertungen sammeln, teilte der LC mit. Für Walker, Schüler, Senioren- und Fitnessläufer gibt es ab 18 Uhr den 5-km-Lauf. Teilnehmer, auch Teams, können sich am Wettkampftag auch noch online oder ab 16 Uhr im Meldebüro anmelden. Bis Mittwoch-Nachmittag gab es bereits 655 Anmeldungen. Neu ist, dass es in diesem Jahr nach Altersstufen getrennt zwei Bambini-Läufe gibt, die 17.15 und 17.30 Uhr gestartet werden. Sportlich geht es natürlich auch in der Mehrzweckhalle zu. Dort beginnt Freitag 19 Uhr das traditionelle Nachtvolleyballturnier.

Am Sonntag großer Festumzug

Neben den zahlreichen Kultur- und Tanzveranstaltungen auf dem Markt und der Festwiese gilt der Festumzug am Sonntag ab 14 Uhr als der Höhepunkt. Auch hier können sich zu den bisher 40 gemeldeten Teilnehmern Kurzentschlossene noch anmelden, hatte der Heimatverein unlängst informiert.

Auf Tauchas Festwiese an der Wurzner Straße ist schon vieles bereit für das große Fest. Donnerstag Vormittag soll noch das Skydach aufgestellt werden. „Es geht voran. Wir liegen im Plan“, ist Stadtfestorganisator Bernd Hochmuth optimistisch. Kaum noch eine freie Fläche gab es am Mittwoch auf der Fläche für den Rummel. Jürgen Seiferth, Nachkomme des legendären Leipziger Originals Oscar Seiferth und Hochmuths verantwortlicher Partner für das Geschehen auf dem vorderen Teil des Festplatzes, hat alles im Griff.

Schausteller laden auf Festwiese ein

Wenn der Chef nicht da ist, übernimmt Sohn Mario genauso engagiert das Heft des Handelns. 15 Fahrgeschäfte, Schieß- und Losbuden sowie Imbissstände warten darauf, dass es losgeht. „Es wird für jeden etwas dabei sein. Autoscooter, Break Dancer, Kettenflieger, zwei Fahrgeschäfte für Kinder, eine Waffelbäckerei und eine Cocktailbar“, zählt Seiferth Junior auf. Auf dem Kinderkarussell von Diana Scheffler aus dem nahen Machern werden die kleinsten Festbesucher auf der Feuerwehr, dem Dino oder der Biene ihre Runden drehen können.

Damit auch alles in Bewegung kommt, haben Philipp Schwarzenberg und Ronny Walther von der Elektrofirma Zettelmann 16 Schaltkästen aufgestellt und angeschlossen. Lutz Ritter wird auf dem Markt für Strom und Wasser sorgen.

Das komplette Programm sowie das Anmeldeformular für den Festumzug gibt es unter www.taucha.de; Anmeldungen für den Stadtlauf unter stadtlauf-taucha.com

Von Olaf Barth