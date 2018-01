Sternsinger besuchen Tauchaer Rathaus

Taucha. In farbenprächtigen Kostümen und mit golden glänzenden Kronen auf dem Kopf besuchten am Freitag 18 Sternsinger das Tauchaer Rathaus, um dort die Weihnachtsbotschaft und den Segen „20*C+M+B*18“ (Christus mansionem benedicat – Christus segne dieses Haus) zu überbringen. Gleichzeitig wurden Spenden gesammelt für die Aktion „Gemeinsam gegen Kinderarbeit in Indien und weltweit“. Bürgermeister Tobias Meier (FDP) empfing die ökumenische Delegation in seinem Büro, wo zunächst das Lied „Wir kommen daher aus dem Morgenland“ gesungen wurde. Dann bestieg die neunjährige Rebecca Wrobel eine eigens bereitgestellte Leiter, um auf den Türbalken des Bürgermeister-Zimmers den Segensspruch anzubringen. In die Spendenbüchse wanderten dann aus des Bürgermeisters Hand zwei 50-Euro-Scheine.

Ehe noch weitere Amtsstuben besucht wurden, zog der Tross vor das Rathaus, um auch an der dortigen Eingangstür den Segensspruch anzubringen. Zuvor wurde das Lied „Gloria öffnet die Türen weit“ angestimmt. Meier dankte den Sternsingern und wünschte ihnen und ihren erwachsenen Begleitern alles Gute für das neue Jahr sowie viel Erfolg bei der diesjährigen Sammelaktion. Bis Sonntag waren insgesamt 33 Kinder und Jugendliche der katholischen Kirchgemeinde St. Anna sowie der evangelischen St. Moritz-Gemeinde in Taucha unterwegs. Als die Heiligen Drei Könige verkleidet, klingelten sie an den Türen, sangen und baten um Spenden. Danach wurde der Segensspruch über den jeweiligen Eingangstüren angebracht. Nach der Auszählung aller Spenden hat die Sternsingeraktion 2018 in der Pfarrei St. Anna Taucha 3566,72 Euro erbracht. 2017 lag das Ergebnis bei 3041,87 Euro, teilte die Kirchgemeinde mit. Die Sternsinger bedanken sich ganz herzlich bei allen Spendern und wünschen ein gesegnetes Jahr.

Von Olaf Barth