Taucha

420 Tauchaer und ihre Gäste feierten am Wochenende den 14. Herbstball der Bürger und Vereine und unterstrichen damit, dass der Herbstball zu Taucha gehört, wie es Bürgermeister Tobias Meier (FDP) in seiner Begrüßung formulierte. Tanzfreudige Gäste und Showeinlagen sorgten in der Mehrzweckhalle für einen stimmungsvollen Ballabend.

Viel Lob für die Organisatoren

Das Organisationsteam um Restaurantchef Mike Quinque und Vertreter der Stadtverwaltung sowie Tauchaer Vereine hörte an diesem Abend viel Lob. „Ich freue mich für die Organisatoren, dass die Halle ausverkauft ist“, sagte der Tauchaer Frank Gäbler. Mit den ersten Takten der Band „be happy“ füllte sich kurz nach 20 Uhr das Parkett, das bis in die späte Nacht nie leer wurde. Denn das Trio aus dem thüringischen Eisenberg wechselte sich mit DJ Roland Kohler und seiner „Showkiste“ ab. Auch in Tanzpausen flitzten flinke Füße übers Parkett. Sorgte zuerst die Kindertanzgruppe „Dance 4 Fans“ der Tanzschule Jörgens mit Videoclip-Tänzen für einen flotten Auftakt, zeigte die Gruppe „Alte und Historische Tänze“ eine tolle Show mit Tänzen im Wandel der Zeit, in die sie zum Vergnügen des Publikums gekonnt moderne Hip-Hop- und Disco-Fox-Elemente einflochten. Der in Taucha aufgewachsene Sven Herzau präsentierte mit Ehefrau Jeannette und Sohn Maurice eine Show mit dem selten gezeigten Stepptanz.

Ochsenbacken und Schweinekeule

Die Küchen-Crew aus dem Leipziger Restaurant „Apels Garten“ hatte wieder ein herbstliches Büfett auf die Teller gezaubert – unter anderem mit geschmorten Ochsenbacken und vom Küchenchef tranchierter „Saftiger Schweinekeule an Zwiebel-Senf-Chutney“. Der Termin für den nächsten Herbstball steht mit dem 23. November 2019 auch schon fest.

Von Reinhard Rädler