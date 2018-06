Taucha

Es muss ein Schock für die Autofahrerin gewesen sein, vermutet die Polizei in ihrer Mitteilung: Eine 40-jährige Citroen-Fahrerin war am Sonnabend gegen 20.45 Uhr in Taucha auf der Leipziger Straße stadtauswärts unterwegs, als ein 17-Jähriger plötzlich wie aus dem Nichts auf ihr Auto zustürzte, auf die Motorhaube sprang und anschließend neben dem Wagen liegenblieb.

Die Citroen-Fahrerin, so die Polizei, sei ausgestiegen und habe bis zum Eintreffen der sofort alarmierten Rettungskräfte Erste Hilfe geleistet. Bei der anschließenden Untersuchung seien bei dem Jugendlichen Kopfkratzer festgestellt worden. Auch ein Test auf Betäubungsmittel habe positiv angeschlagen.

Der junge Mann sei dann in einem Klinikum zur Beobachtung aufgenommen worden. Die Polizei ermittelt jetzt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Sachbeschädigung. Am Citroen zerbrachen Scheinwerferglas, Spiegel und Frontscheibe.

