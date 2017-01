Taucha. Obwohl es inzwischen einen offiziellen Neujahrsempfang der Stadt Taucha gibt, bleibt auch das traditionelle Treffen der CDU zum Jahresanfang ein Zugpferd für Vertreter aus Bundes-, Landes- und Stadt-Politik, aus Wirtschaft und Vereinen sowie von Kirchen und Schulen. So freuten sich am Sonntag die Gastgeber Klaus-Dieter Münch und Antje Brumm vom CDU-Stadtverband wieder über einen voll gefüllten Saal im Tauchaer Ratskeller.

Nach Münchs kurzer Begrüßung trat Nordsachsens CDU-Bundestagsabgeordneter Marian Wendt als Festredner auf. Dabei spannte er den Bogen beim Aufzählen künftiger Herausforderungen von kommunalen bis zu überregionalen Themen. Passend zum Wahljahr lobte er die Arbeit der CDU in Berlin und machte das am Bundeshaushalt fest, der zum vierten Mal in Folge ohne Neuverschuldung auskäme. Generell sei Deutschland in einer komfortablen Lage für ein erfolgreiches Jahr 2017. Besonderes Augenmerk gelte es auf Investitionen in die öffentliche Sicherheit und mit Blick auf Nordsachsen in die Breitbrand- und Verkehrsinfrastruktur zu legen.

Auch das für Taucha spannende wie endlose Thema B 87 kam zur Sprache. Dabei sieht Wendt die nötige Verkehrsentlastung der Tauchaer genauso als wichtiges Ziel an wie die generelle Bedeutung der Trasse, mit der Nordsachsen als Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg in die boomende Region Leipzig eingebunden wird. Kritik äußerte Wendt an einem Faltblatt der Tauchaer SPD, in dem durch darin aufgeführte Vorschläge für eine Nord- und eine Südtrasse die Tauchaer verunsichert würden. „Ich habe die ,Tauchaer Erklärung’ selbst unterschrieben und bin gegen eine Querung der Parthenaue“, sagte Wendt.

Wendt betonte zum Thema Flüchtlinge, dass es eine illegale und ungesteuerte Migration nicht mehr geben dürfe. Das sei sowohl für die Betroffenen als auch die vielen Helfer schädlich. Um Glaubwürdigkeit und Vertrauen nicht zu verspielen, müsse der Rechtsstaat Entscheidungen nach entsprechenden Verfahren auch konsequent umsetzen und nicht bleibeberechtigte Asylbewerber abschieben. Mit Blick auf Leipzigs Polizeipräsidenten Bernd Merbitz sagte Wendt den Sicherheitskräften die Unterstützung der Politik zu – sowohl was Investitionen in neue Stellen als auch was gesetzliche Initiativen zum Schutz der Polizei angeht.

Musikalisch „angeblasen“ wurde dieser Neujahrsempfang klanggewaltig von Mitgliedern der Tauchaer Jagd- und Parforcehorngruppe. Der eingangs erwähnte Neujahrsempfang der Stadt für alle Bürger findet am Freitag ab 19 Uhr in der Grundschule „Am Park“ statt. Wie bereits berichtet, konnte sich dafür bis gestern jeder, der Lust hatte, anmelden.

Von Olaf Barth