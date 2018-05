Taucha Bevölkerungswachstum - Taucha baut auf KIM-Gelände einen Supermarkt Das Wachstum Tauchas bleibt für die Infrastruktur der Parthestadt nicht ohne Folgen. So beschäftigt sich die Stadt nicht nur mit neuen Wohngebieten, Kitas und Schulen (die LVZ berichtete), sondern auch mit der Situation im Einzelhandel. In den Bereich der Supermärkte und Discounter kommt Bewegung.

Die Discounter Aldi und Lidl liegen bisher an der B 87 in Taucha auf Sichtweite. Beide wollen erweitern, Aldi wird möglicherweise an der Straße weiter östlich ziehen und die Seite wechseln. Quelle: Olaf Barth