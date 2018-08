Rund 900 registrierte Hunde gibt es in Taucha. Manch einer zweifelt diese Zahl als zu niedrig an. Zumindest haben die meisten Befragten, die die Anzahl der Hunde in Taucha raten oder schätzen sollten, auf über 2000 Tiere getippt. Die Stadt will das nun genau wissen und verstärkt die Kontrollen.