Taucha muss ohne Fördermittel in soziale Infrastruktur investieren

Taucha. Die im April vorigen Jahres neu eröffnete Grashüpfer-Kita in Taucha soll baulich erweitert werden. Mit einem mehrheitlich gefassten Beschluss schafften die Stadträte in ihrer jüngsten Sitzung die finanziellen Voraussetzungen für das Vorhaben. Schon ab April 2018 sollen hier von der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreisverband Leipziger Land 35 weitere Kindergartenkinder betreut werden können.

Gestartet war die Einrichtung in der Friedrich-Ebert-Straße mit 60 Kindergarten- und 50 Krippenplätzen. In diesem Jahr war die Kapazität mittels innerbetrieblicher Umstrukturierung bereits um zwölf weitere Plätze für den Kindergarten erweitert worden. Nun kommen ab April 2018 noch einmal 35 Kindergartenplätze hinzu. Rund 650 000 Euro soll der Anbau kosten, davon würden 25 000 Euro in diesem Jahr für die Planung fällig werden. Damit das Projekt ohne Zeitverzug begonnen werden kann, legte die Stadtverwaltung einen Beschluss für einen Haushaltsvorgriff vor. „Im Vergleich zu anderen Ideen ist die Erweiterung die wirtschaftlichste und am schnellsten umsetzbare Möglichkeit“, warb Bürgermeister Tobias Meier (FDP) um Zustimmung.

„Da kann man ja nicht Nein sagen“, meinte der fraktionslose Stadtrat Roland Gasch. Allerdings hatte er kritisiert, dass mit den Bebauungsplänen für weitere neue Wohngebiete die Folgekosten und die Verkehrsbelastungen steigen würden. Meier wies die Kritik zurück: „Wir wollen unsere Stadt weiterentwickeln, auf die Geschwindigkeit haben wir nur bedingt Einfluss. Wenn sich der Wirtschaftsstandort Leipzig positiv entwickelt, können wir doch unsere Stadt nicht zuschließen.“ Die eine Gegenstimme zu diesem Beschluss kam von SPD-Stadtrat Peter Wagner. Im Anschluss erklärte er auf Nachfrage, dass er gegen eine „Überdimensionierung“ der Kita sei, weil das die Betreuung erschwere. Außerdem bedeute der Anbau acht Wochen lang Einschränkungen für Kinder und Personal. Er plädiere eher für einen Neubau. Am 7. Dezember, so Wagner, werden mit den Elternbeiräten Gespräche geführt.

Der Handlungsdruck entsteht laut Meier durch den Zuzug, die steigende Geburtenrate in der Stadt und die ebenfalls steigende Beschäftigungsrate. Wenn wieder mehr Eltern arbeiten gehen, müssen auch mehr Kinder betreut werden. Den nun gefassten Beschluss bezeichnete Meier als einen ersten von vielen weiteren, die für den Ausbau der Bildungs- und Betreuungslandschaft noch folgen müssten. Entsprechend der Bedarfspläne kämen auf Taucha der Neubau einer weiteren Kindertagesstätte ebenso zu wie der Neubau einer Grundschule samt Turnhalle, ein Anbau an der Regenbogenschule plus Hortbau sowie der Bau einer weiteren Sporthalle. Alles zusammen ergebe eine Investitionssumme in Höhe von 17 Millionen Euro.

Doch während es für Grundschulen und Sporthallen noch Fördermittel gebe, seien die Töpfe für die Förderung von Hort- und Kindertagesstätten-Neubauten leer. „Die Stadt muss das zu 100 Prozent aus eigenen Mitteln finanzieren. Das alles bringt uns an die Grenzen der Belastbarkeit. Tauchas Pro-Kopf-Verschuldung wird steigen“, erklärte Meier. Deshalb appelliere er an alle Stadträte, Kontakte zu Landtags- und Bundespolitikern zu nutzen, um bei ihnen auf die nicht nur für Taucha schwierige Situation aufmerksam zu machen. „Es ist ungemein wichtig, Fördermittel zu akquirieren. Politiker sollten nicht nur in Sonntagsreden glänzen, wenn es um die Bildung und Betreuung von Kindern und Jugendlichen geht. Deshalb müssen wir uns bemerkbar machen, wenn in Sachsen der neue Doppelhaushalt aufgestellt wird“, sagte Meier mit Blick auf die Landespolitik.

Von Olaf Barth