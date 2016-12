Taucha. Obwohl Taucha in diesem Frühjahr gerade erst eine neue, die neunte Kindertagesstätte eröffnet hat, ist der Bedarf für Kinderbetreuung in der Parthestadt absehbar größer als das Angebot. Wie Bürgermeister Tobias Meier (FDP) unlängst informierte, hat die Stadtverwaltung für das kommende Haushaltsjahr deshalb unter anderem Ausgaben für zwei zusätzliche Tagesmütter eingeplant. Derzeit werden in der Parthestadt von fünf Tagesmüttern 23 Kinder betreut. In den neun Kitas sind es 635 Kinder.

Doch nicht nur bezüglich Tagesmütter reagiert das Rathaus auf den ungebremst anhaltenden Zuzug von Familien mit Kindern beziehungsweise die Geburten bei Einheimischen. Um die Betreuung des Nachwuchses von berufstätigen Eltern sicherstellen und deren Anspruch auf einen Kita-Platz nachkommen zu können, geht die Verwaltung in der Kita-Bedarfsplanung einen neuen Weg. In der Leipziger privaten Einrichtung „Kinderhaus Sonnenmond“ hat die Stadt 30 Plätze für kleine Parthestädter reserviert. „Die Hälfte der Plätze ist auch schon wieder vergeben“, sagte Meier.

Die in der Mockauer Ziolkowskistraße befindliche Einrichtung haben einen guten Ruf und sei gerade für Eltern geeignet, die bei BMW arbeiten oder anderweitig einen in den Norden führenden Arbeitsweg haben. Von Taucha aus ist die Einrichtung mit dem Auto in gut zehn Minuten zu erreichen. In drei Kinderkrippen- und zwei Kindergartengruppen stehen insgesamt 63 Plätze zur Verfügung.

Leipzig werden von Taucha keine Kindergartenplätze „weggenommen“, versicherte Meier: „Diese Einrichtung ist nicht Bestandteil der Leipziger Kita-Bedarfsplanung.“ Tauchas Eltern würden in Mockau die gleichen Kosten zu tragen haben wie alle anderen Eltern für Tauchaer Plätze auch. Das Vorgehen der Parthestadt ist laut Meier mit dem Landratsamt Nordsachsen abgestimmt.

www.kinderhaus-sonnenmond.de

Von Olaf Barth