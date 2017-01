Taucha. „Ordnung ist das halbe Leben“ heißt ein geflügeltes Wort. Dem folgend wurde in Tauchas Stadtverwaltung nun ganze Arbeit geleistet. Denn seit Kurzem verfügt die Behörde über ein neu eingerichtetes und neu strukturiertes Akten-Archiv. Mit Hilfe der Profis des Sächsischen Wirtschaftsarchives (SWA) wurden die Rathausunterlagen gesichtet, katalogisiert und nach einem übersichtlichen System archiviert. Das Ganze begann im Oktober 2014 und wurde am 9. Dezember vorigen Jahres vollendet, berichtete bei einem Vor-Ort-Termin Petra Winkler.

Die stellvertretende Fachbereichsleiterin für Innere Verwaltung führte durch das jetzt zum Archiv umgenutzte ehemalige Polizeirevier. Da, wo einst bis zu 40 Polizisten ihren Dienst taten, verbergen sich in der gesamten ersten Etage hinter den Türen meterlange und hohe Regale, prall gefüllt mit sogenannten Archivboxen. Entsprechend eines Aktenplanes haben sie ihre Archiv-Nummern erhalten. Die in den Boxen schlummernden Unterlagen können nun von den Mitarbeitern der Stadtverwaltung bei Bedarf schnell gefunden und genutzt werden.

Zur größeren Übersichtlichkeit trägt auch die Unterteilung der Räume in die unterschiedlichen Fachbereiche bei. Bauwesen, Ordnung und Soziales oder auch Wohnungswesen steht an den Türen. Viele der dort lagernden Dokumente wurden vom Rathaus-Dachboden in das neue Archiv und zugleich ins digitale Zeitalter geholt. Denn die Mitarbeiter der Verwaltung können nun per Computer den gesuchten Vorgang ausfindig machen und die entsprechende Aktenbox finden.

Zum Nulltarif war dieses nun moderne Verwaltungsarchiv nicht zu haben. Auf 36 000 Euro belaufen sich die Kosten im Rahmen des zweijährigen Projektzeitraumes. Auch künftig soll das Archiv nun per Vertrag durch das SWA betreut werden.

Von Olaf Barth