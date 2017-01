TAUCHA. Im Fall von Margit Steger ist es nicht unhöflich, von einem Tauchaer Urgestein zu sprechen. Und das nicht nur, weil sie 1944 in der Graßdorfer Straße geboren wurde, während eines Fliegeralarms, wie sie erzählt. Sondern vor allem auch im Zusammenhang mit dem Handel in der Innenstadt. Denn seit mehr als 55 Jahren bedient die 72-Jährige hier Kunden. Von 1959 bis 1961 lernte sie im Innenstadt-Konsum ihren Beruf und übernahm dann auch gleich für über 30 Jahre die Filiale. Seit 1991 arbeitet sie als selbstständige Händlerin im eigenen Geschäft. Doch nun ist Schluss, ab Januar kommen keine neuen Waren mehr, läuft nur noch der Ausverkauf.

„Ich finde das sehr schade, weil man hier schön einkaufen kann, auch die kleinen Artikel sowie Wurst und Brötchen. Ich bin von Anfang an jede Woche gekommen“, sagt die 80-jährige Christa Hartung. Ebenfalls Stammkundin ist Gertraud Gaudlitz. Die 75-Jährige nimmt Margit Steger in den Arm und sagt: „Es ist schlimm, dass jetzt Schluss ist. Sie war immer so lieb und sehr zuvorkommend, man hat sich so daran gewöhnt.“ Das Geschäft in der Leipziger Straße 2, in dem Steger ihre Waren verkauft, ist für viele mehr als ein Laden. „Und wenn man nur mal zum Hallo-Sagen reingeht. Stegers gehören einfach zur Stadt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nun damit vorbei ist. Sie ist zu allen Kunden nett, und die Einkäufe werden sogar kostenlos nach Hause gebracht, ein guter Service gerade für Ältere“, bedauert auch Ursula Zschau das Aus. Gleichzeitig meint die 69-jährige ehemalige Friseurin mit Blick auf Margit Steger: „Ich verstehe es, sie hat sich ihre Ruhezeit auch verdient.“

Ginge es aber nach der agilen Geschäftsfrau selbst, würde sie noch weitermachen. „Der Laden läuft doch gut, wir machen einen gleichmäßigen Umsatz. Wir haben Großkunden, die wir beliefern, zum Beispiel eine Grundschule, das Gymnasium, das Pflegeheim am Park, zwei Kitas“, zählt die Tauchaerin auf. Aber sie bräuchte für verschiedene Ausgaben, die auch mit dem alten Haus zusammenhängen, einen Kredit. „Ich kriege aber nichts mehr, bin zu alt. Meine zwei Söhne hätten sonst weitergemacht. Aber ohne Kredit ist das nicht drin. Das ist traurig, aber vielleicht komme ich so auch zu etwas mehr Ruhe“, blickt die Seniorin schon ein wenig nach vorn. Und dabei denkt die Ladenbesitzerin nicht nur an sich: „Jetzt ist das Rathaus am Zug. Es kann doch nicht angehen, dass es in einer Innenstadt nicht ein einziges Lebensmittelgeschäft mehr gibt. Da müssen die sich doch kümmern und etwas unternehmen. Gerade für unsere älteren Kunden ist das doch kein Zustand.“

Bürgermeister Tobias Meier (FDP) meint dazu: „Wir sind uns schon länger dieses Problems bewusst, die jetzige Situation gefällt uns auch nicht. Als Stadt haben wir keine passenden Flächen. Aber wir sind mit Eigentümern und Händlern im Gespräch, um an der problematischen Lage etwas zum Positiven zu verändern.“ Dabei wird die Lage an der „Lebensmittel-Front“ noch komplizierter. Denn auch das Bäckerei-Geschäft in der Eilenburger Straße neben der Drogerie schließt. Gestern wurde mit dem Ausräumen begonnen. Was folgt, ist noch nicht bekannt. Das in der Stadt kursierende Gerücht, dort würde die Konditorei Kraus ein Geschäft eröffnen, erwies sich bei Nachfrage als nicht zutreffend.

Margit Steger wird nun mehr Zeit mit ihrem Ehemann Rainer (78) und den beiden zwei und sieben Jahre alten Enkeln verbringen. Wichtig ist ihr als Ausgleich die Bewegung bei den allabendlichen Spaziergängen mit ihrem sechjährigen Bobtail-Rüden „Bandito“. Dass sie nach wie vor noch so fit ist, begründet Steger lächelnd so: „Ich habe früher viel Sport getrieben, Leichtathletik und Badminton. Und ich habe lange im Volkschor Taucha mitgesungen.“

Von Olaf Barth