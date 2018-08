Taucha

„Es gab dafür Extra-Geld vom Freistaat Sachsen, so dass wir an einigen dringend notwendigen Stellen die Sanierungen beginnen können“, sagte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP). Insgesamt habe der Freistaat für Instandsetzungs- und Erneuerungsmaßnahmen der Stadt Taucha rund 135 000 Euro zur Verfügung gestellt. Hinzu kommen zehn Prozent dieser Summe als Eigenmittel der Stadt Taucha, sodass fast 150 000 Euro für die Arbeiten ausgegeben werden.

Dabei hob er den Fußweg neben den Straßenbahngleisen an der B 87 zwischen Süd- und Freiligrathstraße hervor. Dessen Zustand hatte bereits im Vorjahr bei einer Begehung, an der auch in ihrer Mobilität eingeschränkte Tauchaer teilnahmen, für kritische Anmerkungen gesorgt. Im September soll an der Verbesserung dieses „Huckel-Puckel“-Weges gearbeitet werden.

Auch Seegeritzer Hauptstraße wird saniert

Weitere Vergabe Beschlüsse betreffen die Friedrich-Engels-Straße, deren Decke im Abschnitt zwischen Karl-Marx- und Ferdinand-Lassalle-Straße saniert werden soll. Gleiches soll in der Heinrich-Heine-Straße, die die Post- und Südstraße miteinander verbindet, passieren. Eine Straßenoberflächensanierung ist auch in der Seegeritzer Hauptstraße vorgesehen. Hier soll der Abschnitt vom Dorfteich bis zum Ortsausgang Richtung Merkwitz eine neue Straßendecke erhalten. Und in Pönitz steht die Straße „Zur S-Bahn“ auf der Liste für eine Deckensanierung.

Es gibt aber noch ein anderes Thema im öffentlichen Teil der Sitzung. Nicht nur die Auftragsvergaben für die Bauarbeiten sollen beschlossen werden, sondern auch ein Auftrag für den Kauf eines 3,5-Tonnen-Transporters für den Bauhof. Die Sitzung beginnt um 17 Uhr und findet im Rathaus, Schloßstraße 13, im Ratssaal Erzbischof Wichmann statt.

Von Olaf Barth