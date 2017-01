Taucha. Im nächsten Jahr wird es für den Tauchaer Weihnachtsmarkt einige Änderungen geben. Das ist das Ergebnis erster Auswertungen mit den Organisatoren und Beteiligten. So soll der Markt im Bereich des Weihnachtsbaum-Standortes im Jahr 2017 nicht erst am Sonnabend, sondern bereits am Freitag vor dem ersten Advent, um 16 Uhr eröffnen. Am Sonnabend wird die Öffnungszeit um zwei Stunden bis 21 Uhr verlängert. Auch bezüglich der parkenden Autos machen sich die Organisatoren Gedanken.

Alles in allem habe es für den diesjährigen Weihnachtsmarkt viele positive Rückmeldungen gegeben, teilte Bürgermeister Tobias Meier (FDP) mit. In den Anfangsjahren habe man händeringend Teilnehmer für die Stände und Buden gesucht. Das war dann schon in den vergangenen beiden Jahren anders. Und dieses Jahr habe man aufgrund der großen Nachfrage Händlern erstmals eine Absage erteilen müssen. „Auch deshalb denken wir über eine Weiterentwicklung des Weihnachtsmarktes nach. Dazu werden wir uns Anfang des Jahres für weitere Abstimmungen auch mit dem Schlossverein treffen“, so Meier. Denn die Partnerschaft mit dem Verein habe sich bewährt. Dieser betreibt auf dem Hof des alten Rittergutsschlosses parallel zum Marktgeschehen einen zweiten Weihnachtsmarkt-Standort. Hunderte Besucher pendeln in den geschmückten Straßen zwischen beiden Märkten und beleben so an dem Wochenende die Innenstadt.

In diesem Jahr seien auch auffällig viele Besucher, vor allem auch motorisierte, von auswärts nach Taucha gekommen. „Das freut uns natürlich. Allerdings müssen wir dann aber auch bei der Ausschilderung von Parkplätzen und dem Lenken der Verkehrsströme besser werden“, meinte Meier selbstkritisch. Denn die teilweise zugeparkten Gehwege in der Leipziger Straße hätten für Ärger bei Familien mit Kinderwagen geführt. Auch andere mussten auf die Straße ausweichen. „Wir wollen ein neues Verkehrskonzept für den fließenden und den ruhenden Verkehr erarbeiten, mit dem die Leipziger Straße und das Marktumfeld für Spaziergänger sicherer gemacht werden können“, gibt Meier als Ziel vor. Wer dann immer noch rücksichtslos parkt, wird bei aller Freude über die Besucherströme dann auch „Grüße“ vom Ordnungsamt erhalten. Sicherheit gehe vor.

Ein weiteres Ziel ist an allen Glühweinständen die Einführung von Tauchaer Weihnachtsmarkt-Tassen. „Wir wollen weg von den Wegwerfbechern. Das ist eine Menge Müll, außerdem sind wir das auch dem ökologischen Charakter unserer Stadt schuldig. Ob das aber schon 2017 klappt, ist noch offen“, erklärt der Bürgermeister. Bis März sollen weitere neue Ideen gesammelt werden.

Finanziell bleibt der Weihnachtsmarkt für die Stadt ein Zuschussgeschäft – obwohl die Gebühren für die städtischen und vom Bauhof aufgestellten Hütten in diesem Jahr verdoppelt wurden. So kostete für das Wochenende die große Hütte 40 und die kleine 20 Euro. Auch die Spenden der Händler und andere Einnahmen reichen nicht zur völligen Kostendeckung aus. Neben den Arbeitsleistungen des Bauhofes trägt die Stadt selbst mit 6000 Euro zur Finanzierung des Weihnachtsmarktes bei. „Ich denke, das ist gut angelegtes Geld für eine Belebung der Innenstadt und einen schönen Jahresabschluss für unsere Bürger“, ist sich Meier sicher.

Im nächsten Jahr soll dann auch bereits ab Montag vor dem Weihnachtsmarkt-Wochenende und nicht erst auf dem letzten Drücker die Festbeleuchtung eingeschaltet werden. Der dafür seit 15 Jahren zuständige Elektriker Lutz Ritter hatte dies bei dem jüngsten Treffen mit den Geldgebern für die weihnachtlichen Leuchtelemente feierlich zugesagt.

Von Olaf Barth