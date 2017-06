Taucha. In 40 Unterrichtseinheiten wurden in dieser Woche 24 Zehntklässler des Tauchaer Geschwister-Scholl-Gymnasiums zum DFB-Junior-Coach ausgebildet. Vom Sächsischen Fußballverband organisierte der Tauchaer Grundschulen-Sportlehrer Alexander Schunke (32) den Lehrgang. Ihm standen als Ausbilder mit Eric Hiller (28) und Ronny Meißner (28) zwei Referenten des Verbandes zur Seite. Die Jugendlichen, von denen selbst viele als Fußballer, Handballer, Leichtathleten oder Badminton-Spieler aktiv Sport treiben, lernten, wie sie mit pädagogischem Geschick und abwechslungsreichen Übungen den Kindern Technik und Spielverständnis im Fußball beibringen können. Geübt wurde mit Kindern aus der Grundschule „Am Park“. Alle bestanden die Prüfung für die erste Stufe des C-Lizenz-Trainerscheines. Dazu gratulierten auch Schulleiterin Kristina Danz und Sabine Schanzmann-Wey von der Commerzbank. Das Unternehmen unterstützt als Sponsor dieses Projekt. Tauchas Gymnasium war vor vier Jahre als eine von zwei Pilotprojekt-Schulen mit dieser Ausbildung gestartet. So lobte Schunke denn auch die gute Zusammenarbeit mit dem Gymnasium. Ohne eine Schulleitung, die das Projekt unterstütze, sei es nicht möglich, mit den Zehntklässlen diesen einwöchigen Lehrgang organisiert zu bekommen. Danz, die als Studentin früher selbst in Jena Fußball spielte, hat ein Herz für diese Sportart und sieht die Vorteile des Lehrganges: „Zum einen werden überall Trainer im Nachwuchsbereich gesucht, zum profitieren unsere Schüler von diesem Lehrgang auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung.“ Damit liegt Danz auf einer Wellenlänge mit Sabine Schanzmann-Wey. Die Pressesprecherin der Commerzbank sieht in der Ausbildung die Möglichkeit, dass die jungen Leute frühzeitig lernen, Verantwortung zu übernehmen und damit auch auf das spätere Berufsleben vorbereitet werden. Und auch Tom Prager vom Sächsischen Fußball-Verband pflichtet der Aussage von Schulleiterin Danz bei: „Der Jugendbereich braucht viele qualifizierte und motivierte Trainer. Hier werden wichtige Grundlagen gelegt. Die DFB-Junior-Coaches werden den Jugendfußball in Deutschland nachhaltig aufwerten.“ Den Teilnehmern steht allerdings frei, sich auch in anderen Sportarten zu engagieren. Mit dem nun erworbenen Zertifikat haben sie einen Nachweis für den erfolgreich absolvierten Basislehrgang für die C-Lizenz als künftigen Trainer in den Händen. „Nutzen Sie die Möglichkeit, die Lizenz komplett zu machen. Die kann Ihnen keiner mehr nehmen“, ermunterte Schunke die Schüler zur Fortsetzung der Ausbildung.



Von Olaf Barth