Taucha. Wegen eines von der SPD im Dezember an Tauchaer Haushalte verteilten Info-Blattes schrillten bei Bürgerinitiativen und Naturschützern die Alarmglocken: Die Parthenaue könnte gefährdet sein. Denn die Stadtratsfraktion positionierte sich unter anderem zum Thema B 87 und überraschte mit einem ganz neuen Vorschlag. Sowohl eine Tangente im Norden als auch eine im Süden soll für Entlastung auf der B 87 in Taucha sorgen. Wie der Vorschlag tatsächlich aussieht, erläutert der SPD-Fraktionschef im Tauchaer Stadtrat, Christof Heinzerling, im Interview.

Christof Heinzerling Quelle: privat

Über Partei- und Stadtgrenzen hinaus unterzeichneten inklusive der Sozialdemokraten Politiker die „Tauchaer Erklärung“, die den Schutz der Parthenaue vor dem Neubau einer Bundesstraße vorsieht. Gefährden Ihre Pläne diese Landschaft?

Unsere Vorschläge für die Umfahrung Tauchas im Süden lassen die Parthenaue unberührt. Die Tauchaer Erklärung haben wir ja mitunterzeichnet. Unsere Idee der Entlastung Tauchas von Durchgangsverkehr ist eine alternative B 87 A, die sich in eine Nord- und Süd-Strecke aufspaltet.

Wie soll das konkret aussehen?

Vom Süden her schlagen wir die Nutzung bestehender Straßen unter Neubau ei-nes geringen Straßenanteils zwischen Groitzsch und Cunnersdorf vor. So führt der Verkehr von Eilenburg kommend zweispurig über die bisherige B 107 mit Ortsumgehungen für Wedelwitz, Groitzsch und Kossen, weiter über eine Querverbindung nordwestlich von Machern auf die B 6 bei Cunnersdorf, von wo aus es weiter über eine vierspurig auszubauende B 6 bis zur A 14 geht.

Und wo soll der Verkehr nach Ihren Vorstellungen im Norden entlang führen?

Von Eilenburg kommend führt unsere alternative B 87-Variante Nord über die bisherige S 4 nach Krostitz, von der dann auf der B 2 über den Direktabzweig zum BWW-Werk weiter bis zur A 14-Anschlussstelle Leipzig-Mitte. Zusätzlich zu den Trassen wird Taucha für den Durchgangsverkehr ab 3,2 Tonnen gesperrt.

Was ist der Grund, dass die SPD jetzt mit diesen Vorschlägen die Öffentlichkeit überrascht?

Es geht generell darum, Taucha von Durchgangsverkehren zu entlasten. Aber aus Taucha war zu oft ein Nein zu hören, wenn es um die B 87 geht. Eine B 87 durch die Parthenaue wollen wir alle nicht,eine Nordumfahrung unter Nutzung des BMW-Ringes würde Merkwitz zusätzlich zum Fluglärm zu stark belasten. Der Ausweis einer innerstädtischen Vorbehaltstrasse hat zu einer hohen Anzahl von Eingaben bei der Auslegung des geänderten Flächennutzungsplanes für Taucha geführt. Wir können als Stadt nicht immer nur keine Vorschläge machen. Der Verkehr ist ja da. Deshalb haben wir im Arbeitskreis des SPD-Ortsverbandes Taucha die „B 87 A“, die Alternative zur B 87 entwickelt.

Seit wann beschäftigt sich die SPD mit diesen Vorschlägen und warum wurde nicht eher informiert, dass sie an Alternativen arbeitet?

Ankündigungen werden viele gemacht, erst mit Vorschlägen sollte man an die Öffentlichkeit gehen. Seit einem halben Jahr haben sich Mitglieder der SPD und interessierte Bürger in je einer Arbeitsgruppe zur B 87 A und zum Bahnübergang Gerichtsweg getroffen, um den Status zu hinterfragen und über Lösungsmöglichkeiten nachzudenken. In diese Überlegungen floss viel Zeit.

Kritik an den B 87-Vorschlägen gab es nicht nur vom Nabu, auch der CDU-Bundestagsabgeordnete Marian Wendt sprach davon, dass Ihr Vorschlag zu Verunsicherungen bei den Betroffenen führt.

Mit einem Faltblatt können nicht alle Details dargelegt werden. Unser Ideenpapier sollte daher nicht bewusst oder wegen Nichtbefassung missverstanden werden. Wir haben den Nabu zu unserer nächsten Vorstandssitzung eingeladen. Ebenfalls haben wir mit Marian Wendt Kontakt aufgenommen. Das Thema ist zu wichtig, als das es missverstanden oder zerredet werden darf.

Von Olaf Barth