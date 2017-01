Taucha. Tauchas Jagd- und Parforcehornbläser bleiben zum Jahresende ein Publikumsmagnet. Wie in den Vorjahren strömten auch dieses Mal wieder um die 600 Menschen in den Stadtpark zum Aussichtsturm, um dort am Silvesterabend das nun schon zum 38. Mal stattfindende traditionelle „Verblasen“ des alten Jahres live mitzuerleben. Dabei erfuhren die Besucher sowohl vom musikalischen Leiter Frank Apitz als auch von Bürgermeister Tobias Meier (FDP) Neuigkeiten.

Zunächst ließ hoch oben vom Aussichtsturm Frank Becker mit dem Fürst-Pless-Horn zwei Signale erklingen: „Sammeln der Jäger“ und „Begrüßung“. Da eilten noch die letzten Besucher durch den dunklen Park, um dann am Fuße des hell erleuchteten Turms die Hubertusfanfare von Beckers Musikerkollegen nicht zu verpassen. Krankheits- und urlaubsbedingt war das eigentlich 22-köpfige Ensemble auf zwölf Bläser geschrumpft. Doch diese bliesen um so kräftiger und wie eh und je gekonnt ins Horn.

Tauchas Bürgermeister wünschte allen Einwohnern viel Gesundheit, dankte ihnen für das Engagement zum Wohle der Gemeinschaft in Vereinen, Unternehmen und karikativen Einrichtungen. Er appellierte, dem Terror und den Polemikern zu trotzen, sich Freiheit und Lebensfreude nicht nehmen zu lassen. Zu seinem optimistischen Ausblick für das Jahr 2017 gehörte auch die Nachricht, dass Taucha bald den 16 000. Einwohner wird begrüßen können.

Auch die Bläser hatten eine Neuigkeit im Gepäck. Nachdem Apitz unter dem Beifall der Zuhörer von der überaus erfolgreichen Teilnahme des Ensembles an den diesjährigen, alle zwei Jahre stattfindenden Deutschen Bläser-Meisterschaften berichtet hatte, ließ er diese verbale Silvesterrakete steigen: „Wir haben für 2020 die Deutschen Meisterschaften nach Taucha geholt. Sie werden ein Höhepunkt anlässlich der 850-Jahrfeier in der Stadt sein.“ Besucher stießen darauf mit den vom Verein spendierten Heißgetränken an. Lustige und frivole, von Apitz und Vereinschef Jörg Frotscher vorgetragene Gedichte ließen im Wechsel mit den klangvollen Musikstücken den Stimmungspegel weiter steigen.

Bei all der Freude an dem Abend wurde Worten und musikalisch aber auch an den in diesem Jahr verstorbenen Vereinsgründer Heinz Stark gedacht. Ihm und alle anderen im Jahr 2016 Verstorbenen zu Ehren erklang die Hommage aux Piqueux, die Ehrung der Jäger.

Von Olaf Barth