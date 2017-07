Taucha. Der zu Jahresbeginn von der langjährigen Lebensmittel-Händlerin Margit Steger aufgegebene Laden hat Nachmieter gefunden. Damit bleibt der Leipziger Straße in Tauchas Innenstadt an dieser Stelle ein langjähriger Leerstand wie an anderen Stellen erspart. Allerdings gibt es keinen richtigen neuen Zuwachs in der Handelswelt, denn in den ehemaligen „Steger-Laden“ ziehen alte Bekannte ein.

„Wir wollten uns vergrößern, deshalb haben wir die Chance für einen Umzug genutzt“, sagte Geschäftsführerin Andrea Liebers. Seit 2009 verkaufte die 54-Jährige mit ihrem Sohn Christian (30) im Geschäft „Musik Box“ am Tauchaer Markt Tonträger, Eintrittskarten und bot verschiedene Serviceleistungen an. Unter dem Firmennamen wirkt auch Ehemann Andreas (52) im unter dem Namen ACL Finanzmanagement & Logistik Ltd. & Co. KG registrierten Familienunternehmen mit. Beim Umzug hätten viele Freunde aus Taucha und Umgebung geholfen. Nun hat die Familie nicht nur mehr Platz für CDs, DVDs und Schallplatten, sondern auch für den Ticketservice fü Veranstaltungen, die Agenturen für DB und Hermes, die LVZ-Post, Handy-Belange, Spirituosen und Reisebüro. „Ja, wir sind breit aufgestellt“, sagt Andrea Liebers und lacht.

Und dann gibt sie noch eine Überraschung preis: „Am 29. Juli veranstalten wir hier ein Yu-Gi-Oh-Turnier. Fans dieser Sammelkarten werden aus allen Himmelsrichtungen zu uns kommen. Da ist dann richtig was los.“ Am Montag wird aber zunächst einmal um 9.30 Uhr offiziell mit einer Ticketverlosung und einigen Überraschungen eröffnet. In die andere Hälfte des „Steger-Ladens“ soll ein Imbiss einziehen. Auch dessen asiatische Betreiber respektive Angehörige sind bereits in Taucha tätig.



Von Olaf Barth