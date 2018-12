Taucha

An der Eilenburger Straße befindet sich der Haupteingang zur einstigen „KIM“. Von dort gelangte man auch per Auto auf das große Gelände mit den vielen Hallen, die nach dem Aus der „KIM“ teils noch lange von kleineren Unternehmen genutzt wurden. Doch damit ist es vorbei. Weshalb, das steht in der Beschlussbegründung zum Bebauungsplan, dessen Geltungsbereich bis zu den Wyn-Passagen an der Dewitzer Straße rund 8,5 Hektar umfasst: „Ziel ist es, den ehemaligen Gewerbe-Standort zu schleifen, zu entsiegeln und gemeinsam mit dem westlich angrenzenden, unbebauten Bereich um die alte Sandgrube zu einem infrastrukturell günstig gelegenen Wohnstandort mit insgesamt circa 100 Wohneinheiten zu entwickeln.“

Keine Investitionszulage

Außerdem werde das 1,4 Hektar große, ebenfalls sehr günstig gelegene angrenzende Bebauungsplangebiet „Blütengrund“ mit geplanten 20 Wohneinheiten in den Geltungsbereich einbezogen. Weiterhin gehört zu diesem Gesamtgebiet der Bebauungsplan für die neue Kindertagesstätte „Kükennest“, der herausgelöst wurde, um diesen dringend benötigten Neubau im Planungs- und Genehmigungsverfahren einzeln schneller vorantreiben zu können.

Vor der Abstimmung meldete sich der frühere Grünen- und jetzt fraktions- und parteilose Stadtrat Roland Gasch zu Wort. Er erkundigte sich nach Absprachen zwischen der Stadt und den Investoren, die ihm gegenüber in Gesprächen angekündigt worden waren. „Private Unternehmer machen hier mit 140 Euro pro Quadratmeter ihren Reibach, und die Stadt muss dann für Kita-Plätze und Schulen sorgen.“ Bau-Fachbereichsleiterin Barbara Stein wusste gleich, in welche Richtung Gaschs Nachfrage zielt: „Das ist das Thema Investitionsumlage. Wir haben diesbezüglich die Vor- und Nachteile in den Gremien diskutiert und festgestellt, dass es dafür keine Mehrheit im Stadtrat gibt.“

Gasch vermisst „Lenkungsfunktion“

Dem pflichtete Bürgermeister Tobias Meier ( FDP) bei: „Wir waren in den Ausschüssen der Meinung, dieses Thema nicht weiter zu verfolgen, weil uns so eine Umlage Wettbewerbsnachteile gegenüber anderen Kommunen bringen würde.“ Auf Gaschs Nachfrage, ob es eine Übereinkunft mit den Investoren gebe und wie diese aussähe, ergänzte Meier: „Wir werden uns während des B-Plan-Verfahrens mit den Investoren zusammensetzen.“ Gasch kritisierte das als zu unkonkret und verweigerte der Vorlage seine Zustimmung. Damit war er aber allein auf weiter Flur, sodass der Aufstellungsbeschluss mit den Ja-Stimmen der anderen Stadträte und des Bürgermeisters das Gremium passierte.

Gegenüber der LVZ bekräftigte Gasch seine Forderung nach einer Investitionspauschale. „Damit könnte man das sprunghafte Wachstum, das die Stadt in vielen Bereichen belastet, entzerren und kontinuierlicher gestalten. Sonst haben wir nach dem Boom leere Kitas und Schulen“, meinte der 48-Jährige. Der Stadt fehle in dieser Entwicklung jegliche „Lenkungsfunktion“.

Von Olaf Barth