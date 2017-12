Tauchas „Weihnachtshaus“ ist ein Blickfang für viele Spaziergänger

Taucha. Wer derzeit aus Plösitz kommend nach Taucha auf der Wurzner Straße fährt, dem bietet sich ein zauberhafter Anblick. Manch einer fährt sogar rechts ran und schießt Fotos. Denn oberhalb eines leicht ansteigenden freien Feldes thront ein rundum illuminiertes Einfamilienhaus. Lichterketten ziehen die Gebäude- und Fenster-Konturen nach. Einige weitere Leuchtelemente sind ebenso aus der Ferne zu erkennen. Familie Chriswold aus dem amerikanischen Weihnachtsklassiker „Schöne Bescherung“ lässt grüßen. Doch anders als im Film, haben die Besitzer des Tauchaer Hauses mit dem Einschalten ihrer Weihnachtsbeleuchtung noch nie die Stromversorgung in der Stadt lahmgelegt, versichert Bewohner Frank Felix lachend.

„Um den Stromverbrauch habe ich mich nie geschert. Uns und vielen anderen gefällt der Lichterschmuck, wir haben Freude daran. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich spare, nachdem ich auf LED-Ketten umgerüstet habe“, gibt der 55-Jährige freimütig zu. Noch eindrucksvoller ist das Haus aus der Nähe, wenn dann Details wie die Schwippbögen, beleuchtete Rentierschlitten und Schneemänner, Weihnachtsmann, Hexenhäuschen und die große Pyramide sichtbar werden. Das anzuschauen, macht auch bei Tageslicht Spaß. Die über zwei Meter große Pyramide, die Märchen-Figuren und vieles andere hat der Tischler selbst hergestellt. Schnitzen und drechseln sind seine liebsten Freizeitbeschäftigungen. „Das Arbeiten mit Holz liegt mir im Blut“, sagt er. Und dass es ihm dabei neben den Lichterketten besonders Weihnachtsschmuck wie Pyramiden oder Schwippbögen angetan haben, liegt nicht an Film-Vorbildern, sondern an Vorbildern aus dem wahren Leben in Sachsen.

„Ich liebe die Weihnachtstraditionen im Erzgebirge. Dort leuchten die Schwippbögen und vieles mehr. Einmal im Jahr dort ein langes Wochenende zu verbringen, schauen, was es Neues gibt und Ersatzteile beschaffen, das ist für uns Pflicht“, erzählt Felix. Seine Frau Rosmarie lächelt. Die 64-Jährige sieht es gern, wenn wieder Nachbarn und Spaziergänger vor ihrem Haus in der Ernst-Toller-Straße stehen bleiben und staunen. „Manche Senioren kommen extra mit ihren Enkeln her spaziert und erzählen denen dann vom ,Weihnachtshaus’. Seitdem heißt es für viele eben so zur Weihnachtszeit. Und wenn man sieht, wie sich die Kinder freuen, freut man sich gleich noch mal mit“, sagt die Frau des Hauses.

Ihr Mann verrät die Gesamtlänge der verbauten Lichterketten: über 110 Meter. Nach Totensonntag wird geschmückt und eingeschaltet. Wenn keine Winterstürme drohen, bleiben Lichterschmuck und Vorgarten-Installationen bis Mitte Januar in Betrieb. Im nächsten Jahr sollen dann neben der Hexe auch Hänsel und Gretel fertig geschnitzt sein. Und auch die Lichterkette erhält auf dem First einige Meter Zuwachs. Autofahrer und Spaziergänger haben dann noch mehr zu bestaunen.

Von Olaf Barth