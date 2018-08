Taucha

Eigentlich hätte die Pressekonferenz im Tauchaer Ratssaal Erzbischof Wichmann nach fünf Minuten zu Ende sein können. „Es gibt nichts Neues“, verkündete Bernd Hochmuth von der gleichnamigen Leipziger Veranstaltungsagentur entschieden. Dass die Medienvertreter dennoch gut eine Stunde am Tisch blieben, lag an den reichlich interessanten Informationen und Neuigkeiten, die die Organisatoren für das Fest nächste Woche von Freitag bis Sonntag durchaus noch mitzuteilen hatten.

Hochmuth selbst erklärte auch, wie er seinen Eingangssatz meinte: „Es wäre Quatsch und ein Fehler, eine bewährte inhaltliche Struktur zu ändern und zu experimentieren. Mit dem Fest wollen wir nahtlos an die Erfolge der letzten Jahre anknüpfen.“ Der Garant dafür sollen wieder ein Programm mit vielen Künstlern aus Leipzig und Umgebung, die Mitwirkung vieler Tauchaer und die Unterstützung zahlreicher kleinerer und einiger großer Sponsoren sein.

Feuerwerk entfällt

Ein traurige, aber notwendige Neuigkeit verkündete der Veranstaltungsprofi gleich selbst: „Aufgrund der Witterung entfällt das Feuerwerk. Ich denke, dafür werden die Menschen Verständnis haben.“ Dafür verspricht er ein musikalisches Feuerwerk auf den Bühnen der Festwiese und des Marktes. „Bei keinem anderen Stadtfest, das ich kenne, wird von Anfang an so viel getanzt wie in Taucha.“, Das wird die Livebands und DJs an allen drei Tagen sicher freuen. Unter anderem können sich Freunde stimmgewaltiger Frauenpower auf den Auftritt von Jasmin Graf am Freitag auf dem Markt freuen.

Zuvor aber wird zur Eröffnung auf der Festwiese das noch streng geheime Logo für das Jubiläumsjahr 2020 präsentiert. Mit dem soll dann ab sofort für die Jubiläumsfeier geworben werden. Denn in jenem Jahr will Taucha ganz groß 850 Jahre Stadtrecht sowie 800 Jahre Rittergut feiern. Die Vorbereitungen dafür liefen bereits an und werden auch auf dieses und das kommende Stadtfest ausstrahlen. In diesem Jahr werden wieder bis zu 25 000 Gäste erwartet, sagte Tauchas Bürgermeister Tobias Meier (FDP).

Flaniermeile als Ruhezone

Die traditionelle Spielstraße am Sonnabend und der abendliche Lampionumzug, die volle Kulturscheune des Rittergutsschlosses beim Azurit-Salonkonzert sowie der vom Heimatverein organisierte Festumzug am Sonntag gehören zu den vielen Höhepunkten, deren komplette Aufzählung hier nicht möglich ist. Verbunden werden die Veranstaltungsorte wieder mittels einer Flaniermeile, die zugleich als Ruhzone leisere Musik sowie Gastronomie bietet. Gelegenheit zur inneren Einkehr gibt es bei allem Festtrubel auch wieder am Sonntag bei einer ökumenischen Andacht auf dem Markt.

Stadtlauf, Volleyball und Ringer

Wie auch in den Vorjahren steht der Tauchsche auch im Zeichen des Sports. Zum 15. Mal gibt es den Stadtlauf. Von den Bambinis bis zum 10-Kilometer-Hauptlauf gibt es verschiedene Wertungen. Wie Gerald Fischer vom Leichtathletik Club informierte, entfällt ab sofort die Online-Anmeldefrist. Selbst am Freitag können sich Kurzentschlossene noch im Internet anmelden. Am Abend findet in der Mehrzweckhalle dann das Nachvolleyballturnier statt. Am selben Ort erwartet tags darauf der originale und inzwischen übe 80 Jahre alte Adi seine jungen Fans, um ihnen bei „Mach mit, mach’s nach, mach’s besser“ Beine zu machen. Am Abend kämpfen dann die Ringer um Punkte.

Im Rahmen des Sicherheitskonzeptes wird es in der Innenstadt zu umfangreichen Straßensperrungen kommen, teilte er zuständige Fachbereichsleiter Jens Rühling mit. Die Anwohner seien bereits informiert worden.

Von Olaf Barth