Unfall an der B87 in Taucha mit einer Schwerverletzten

Leipzig. Ein Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ereignete sich in der Nacht zu Sonntag in Taucha. An der Einmündung Pönitzer Weg zur Bundesstraße 87 stiegen gegen 3.20 Uhr zwei Autos zusammen. Dabei wurde eine Frau in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden, teilte die Leitstelle der Feuerwehr in Leipzig mit.

Die Frau musste zur Behandlung in ein Leipziger Krankenhaus gebracht werden. Ein weiterer Unfallbeteiligter konnte ambulant behandelt werden. Zur Unfallursache oder dem entstandenen Schaden ist noch nichts bekannt.

Von lyn