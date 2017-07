Unterlagen liegen noch bis Montag öffentlich aus

Taucha. Der Planfeststellungsbeschluss des Eisenbahn-Bundesamtes kann im Tauchaer Rathaus letztmalig noch am Montag von 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr eingesehen werden. Dann endet die Auslegungsfrist. Seit der am 10. Juli begonnenen öffentlichen Auslegung haben zahlreiche Tauchaer die Möglichkeit wahrgenommen, sich über Details zum Vorhaben der Deutschen Bahn AG zu informieren. Wie berichtet, werden ab diesem Jahr die Eisenbahnanlagen und der Haltepunkt in Taucha umgebaut. Außerdem wird die Portitzer Straße unter die Eisenbahngleise verlegt, danach ist die Beseitigung des Bahnübergangs im Gerichtsweg vorgesehen.

Am Donnerstag standen letztmalig die beiden Ansprechpartner vom Projektmanagement der DB Netz, Carsten Pohl und Projektleiter Thomas Schwarz zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. Diese Gelegenheit nutzte zum Beispiel auch Mathias Bretschneider. Der 71-Jährige ist Schriftführer des Kleingartenvereins „Einigkeit“. Er wollte sich noch einmal anhand von Planzeichnungen informieren, welche Gärten wie von den Baumaßnahmen betroffen sind. „Ich habe die gewünschten Auskünfte erhalten und bin hocherfreut, dass mir Herr Pohl so einen Lageplan auch zuschickt. Auch sonst können wir uns für die kooperative Zusammenarbeit mit dem Projektmanagement nur bedanken“, sagte Bretschneider.

Der Planfeststellungsbeschluss (ohne Kartenmaterial) steht auch online unter www.taucha.de zum Downloade bereit

Von Olaf Barth