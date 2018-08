Taucha

„Ich habe das Ordnungsamt gerufen. Vor dem Gymnasium ging gar nichts mehr. Ich sah die Sicherheit meiner Schüler gefährdet, und die hat oberste Priorität“, sagt Schulleiterin Kristina Danz. Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto zum Gymnasium bringen, hätten nicht nur die Bushaltestelle blockiert, sondern in dritter Reihe stehend die Geschwister-Scholl-Straße komplett verstopft.

Am Ende musste sogar die Polizei kommen, um für Ordnung zu sorgen. Einige Eltern seien zum Teil sehr ausfällig geworden, berichtet Danz. „Dabei hatten wir im Vorfeld die Eltern belehrt, dass auch vor der Schule die StVO gilt. Doch was sich hier abspielte, war eine Katastrophe. Es werden ja alle Kinder gefährdet. Auch die, die laufen oder mit dem Fahrrad kommen. Ich kann da nur um Verständnis und Vernunft bitten“, so Danz. Das Verkehrschaos zu den Stoßzeiten beim Bringen und Abholen von Schülern in der Straße ist aber nicht neu, es war offenbar „nur“ etwas extremer als sonst.

Schulleiterinnen für Kontrollen

Ähnliche Szenen spielten sich vor den anderen Schulen ab. Die Regenbogenschule und die Oberschule in der Friedrich-Engels-Straße grenzen aneinander. Hier werden morgens Parkplätze der Lehrer im Schulhof, der Fußweg oder die Einfahrt von Autofahrern blockiert, um kurz die Kinder aussteigen zu lassen oder bis in die Schule zu geleiten. Das dauert zwar nicht lange, aber viele haben zur selben Zeit den gleichen Plan. „Ich wurde auf dem Fußweg selbst schon fast angefahren, umso gefährlicher ist es für die Kinder, die ausgestiegen sind oder zu Fuß oder mit dem Rad kommen. Deshalb finde ich Kontrollen vollkommen in Ordnung und wünsche mir regelmäßig welche“, sagt Oberschulleiterin Kathrin Beer. Allerdings könne sie ein Stück weit gerade in der Anfangszeit die Eltern verstehen. Doch Kinder müssten Selbstständigkeit lernen. „Und was geben denn Eltern ihren Kindern für ein Beispiel ab, wenn sie die Regeln brechen?“, fragt sich Beer.

Kontrollen begrüßt auch Kathrin Teil-Schulze, die die benachbarte Regenbogenschule leitet. „Wir hatten in der Vergangenheit um Kontrollen gebeten, es geht schließlich um die Sicherheit unserer Kinder. Dass nun so massiv und ohne Vorankündigung kontrolliert wurde, war für einige Eltern ein großer Schreck. Doch die Verkehrsordnung gibt es, damit sie eingehalten wird“, stellt sich die Schulleiterin hinter das Ordnungsamt. Die Eltern sollten daran denken, dass auch ihr Kind betroffen sein könnte.

Beschimpfungen unter der Gürtellinie

Augenzeugen berichten von tumultartigen Szenen. Eltern von Erstklässlern seien wütend darüber gewesen, dass sie in der Zeit, als sie die Kinder in die Klassenzimmer brachten, Knöllchen erhielten. „Unsere Mitarbeiter wurden auf das Übelste beschimpft, teils mit Begriffen, die als Straftat verfolgt werden könnten. Wie kann sich jemand, der gerade ein Kind abgegeben hat, dazu hinreißen lassen, zu einer Mitarbeiterin zu rufen ,Brennen sollst du!’“, zeigt sich Jens Rühling angesichts der Aggressivität gegenüber seinen Kollegen noch immer fassungslos. „Immer wird gefordert ,Stadt tu’ etwas, sorg’ für Ordnung. Tun wir was, werden wir beschimpft“, schildert der Leiter des Fachbereiches Öffentliche Sicherheit und Soziales die Situation. An beiden Grundschulen seien 35 Verwarngelder in Höhe zwischen 20 und 35 Euro ausgesprochen worden. „In dieser Woche geht es. Die Maßnahme hat geholfen, so ein Chaos wie am ersten Tag hatten wir bisher nicht wieder“, so Rühling.

Heftige Kritik am Vorgehen der Stadt gibt es von der CDU. „Im Januar brüstete sich auf seinem Neujahrsempfang Bürgermeister Meier damit, mehr Personal für Ordnung und Sicherheit für die Stadt Taucha einzustellen. Jetzt sehen wir, welche Blüten dies trägt. Statt sich nun verstärkt um wirkliche Probleme zu kümmern, marschierte das Ordnungsamt am ersten Schultag nach den Sommerferien los und bestrafte Eltern, die falsch parkten“, schimpft auf der CDU-Homepage Christiane Schenderlein, die seit Januar die Vorsitzende der Tauchaer Christdemokraten ist. Sie bezeichnet das Vorgehen als völlig unnötige Aktion und Abzockerei. Knöllchen hätten nicht in der ersten Schulwoche, sondern später verteilt werden können. Auch Hinweise an und Unterstützung für die im morgendlichen Stress befindlichen Eltern wären viel besser gewesen. „Des Weiteren plädiert die CDU Taucha für eine sinnvolle ,Kiss-and-Go-Zone’ an der Grundschule am Park“, heißt es in der Wortmeldung.

CDU hält an Kritik fest

Gegenüber der LVZ distanziert sich Schenderlein, die ihre Kinder zu Fuß in die Grundschule bringt, klar vom ausfälligen Verhalten einiger Eltern gegenüber den städtischen Mitarbeitern: „Das geht überhaupt nicht.“ An ihrer Kritik hält die 35-Jährige aber „wegen der Art und Weise des Vorgehens“ fest: „Die Eltern wissen nicht, wo sie parken sollen. Da sind auch konstruktive Ideen und Überlegungen der Stadt nötig, wie sich die Situation verbessern kann. Die Leute fahren danach zur Arbeit, sind auf ihr Auto angewiesen.“ Die erhöhte Präsenz und das Verstärken der Polizeibehörde sei gut, aber nicht, um dann gleich loszugehen und Strafzettel zu verteilen.

Rühling stellt sich vor seine Mitarbeiter: „Sie gaben Hinweise und baten Eltern, weiterzufahren. Nur wenn das Auto verlassen war und in der Feuerwehrzufahrt, auf dem Fußweg oder mitten auf der Straße stand, wurden Strafzettel verteilt.“ Dieses Vorgehen bestätigt „Park“-Schulleiterin Carola Kirsten: „Die Mitarbeiter haben sich sogar nach den Fahrern erkundigt und nicht gleich Knöllchen verteilt.“ Und sie sagt: „Vor dem ersten Schultag bitten wir alle Eltern, den großen Parkplatz neben der Schule zu nutzen, rücksichtsvoll zu fahren, sich an die StVO zu halten. Und wir verteilen Pläne, in denen die sicheren Schulwege eingezeichnet sind. “

Von Olaf Barth