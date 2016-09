Taucha. Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagnachmittag an der Autobahn A 14-Abfahrt in Richtung Taucha. Wie die Polizei auf Anfrage der LVZ mitteilte, war der Fahrer eines Pkw Suzuki gegen 12.50 Uhr vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit in der Abfahrt von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Das Fahrzeug sei auf dem Dach zu liegen gekommen. Beide Insassen des Fahrzeuges seien ansprechbar, aber schwer verletzt gewesen. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz, der die Verletzten in ein Krankenhaus transportierte. Der Rettungsdienst, die Feuerwehr und die Autobahnmeisterei kamen zum Einsatz.

Von lvz