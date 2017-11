Viel Applaus für Luther-Musical

Taucha. Während Wittenberg am Dienstag noch ganz im Zeichen des großen Festaktes zum Reformationsjubiläum stand, gedachte zeitgleich Tauchas evangelisch-lutherische Kirchgemeinde St. Moritz auf ihre Weise Luthers Thesenanschlag vor 500 Jahren. 14 Kinder und Jugendliche aus den Chören der Gemeinde führten das seit vielen Monaten einstudierte Kindermusical „Martin Luther“ von Gerd-Peter Münden (Musik) und Brigitte Antes (Text) auf.

Im April hatte Kantorin Ruth Schmidt zu ersten Proben eingeladen. Im August übernahm dann für die jetzt in Elternzeit befindliche Kantorin eine gerade von der Universität gekommene Kirchenmusikerin die Inszenierung. Die Japanerin Kaoru Oyamada arbeitete fortan mit den Laiensängern. Der 39-Jährigen gelang mit viel Engagement und Liebe zum Detail eine lebendige Aufführung, die sichtbar den Darstellern wie auch den über 100 Besuchern in der Kirche gleichermaßen Freude bereitete. Viele Helfer hatten an der Kulisse und an der Anfertigung der Kostüme mitgewirkt. Oymadas ehemalige Kommilitonin Manami Honda begleitete das Stück am Klavier.

Zwischen den einzelnen Szenen, die sich kindgerecht um Luthers Familienleben, um seine Kritik an der katholischen Kirche und schließlich um seine zur Reformation führenden Ideen drehten, gab es reichlich Beifall. Neben den Kindern und Jugendlichen hatte auch Pfarrer Gottfried Edelmann einen Auftritt. In der Rolle des Prior gab der Geistliche fast schon seine Abschiedsvorstellung, da er in diesem Monat in den Ruhestand geht.

Besonders anrührend dargeboten war am Ende das „Lied zum Hochzeitstag“ von Martin Luther und seiner „Herr Käthe“, wie der Reformator Katharina von Bora liebevoll nannte. Die Liebeserklärung der beiden zueinander wurde von Tobias Pötzsch als Luther und Miriam Alfaenger als Katharina auf berührende Weise vorgetragen. Der Sonderapplaus des begeisterten Publikums dafür wurde dann kurz darauf nur noch nach dem Schlusschor zum Finale übertroffen.

Von Olaf Barth