Vietnamesen spenden für Taucha 5000 Euro

Taucha. In dieser Woche klopfte es überraschend an der Bürotür des Tauchaer Bürgermeisters Tobias Meier (FDP) im Rathaus: Eine Gruppe von Besuchern und Buddhisten aus Vietnam wollte sich persönlich beim Stadtoberhaupt für die freundliche Aufnahme aller Gäste am vergangenen Sonntag zur Grundsteinlegung des Tempels am Tauchaer Bahnhof erkenntlich zeigen (die LVZ berichtete). Als Dankeschön für die Gastfreundschaft und Offenheit der Tauchaer Bürger in Bezug auf den geplanten Tempelbau, der im Herbst nächsten Jahres voraussichtlich fertiggestellt sein wird, hatten die Besucher auch noch eine ansehnliche Überraschung parat: Stellvertretend für alle vietnamesischen Gäste übergab Dao Van Cau einen Spendenscheck in Höhe von 5000 Euro an das Stadtoberhaupt. „Das kommt sehr überraschend, und über diese Unterstützung freuen wir uns als Stadt sehr. Wir werden diese Summe dafür nutzen, ein noch zu bestimmendes Kinder- oder Jugendprojekt der Stadt Taucha zu fördern“, reagierte Meier. Er lobte bei dieser Gelegenheit die bisherige Zusammenarbeit mit allen Vietnamesen in Taucha und schaue voller Zuversicht auf das kulturenübergreifende, gemeinschaftliche Miteinander aller Religionen in der Stadt.



Von lvz