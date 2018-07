Der traditionelle Halbjahresrückblick für das Wetter in Taucha zeigt einige Besonderheiten. In den ersten sechs Monaten 2018 wichen die eigenen sowie die Messergebnisse des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in der Region bei Niederschlägen, Temperaturen und Sonnenscheindauer oft von den 30-jährigen Mittelwerten ab.