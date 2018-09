Taucha Tempelprojekt - Vietnamesische Fachkräfte warten noch auf ihre Visa Eigentlich sollte der Rohbau des buddhistischen Tempels in Taucha schon stehen. Ende Oktober vorigen Jahres erfolgte mit großer gesellschaftlicher Anteilnahme die feierliche Grundsteinlegung. Im Januar dieses Jahres traf die Schiffsladung aus Asien mit dem Material für Tauchas Holztempel ein. Doch von den Bau-Spezialisten aus Vietnam ist nach wie vor nichts zu sehen.

So wie in diesem Modell könnte der original vietnamesische Holztempel in Taucha aussehen. Die Bodenplatte dafür wird gerade angelegt. Quelle: Quelle: Architekten/Quang Vinh Dao