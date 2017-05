Taucha. Wer derzeit in den Tauchaer Stadtteilen Graßdorf und Cradefeld unterwegs ist, muss in der Dorfstraße Zeit für das Warten an einer Baustellenampel einplanen. Denn hier ist der Verkehr nur noch einspurig möglich, da Tiefbauarbeiten und Baustelleneinrichtungen für ein Projekt der Leipziger Wasserwerke (LW) Platz beanspruchen. Gleich neben der Parthe, nahe den Pferdekoppeln des Gutes Graßdorf, wird an dem dort vorhandenen Abwasserknoten ein modernes Regenüberlaufbauwerk errichtet.

Wie LW-Sprecherin Katja Gläß informierte, soll der Überlauf künftig mit einem Rechen ausgestattet sein. Ziel sei, über ein Drosselbauwerk einen gesteuerten Zufluss zur Tauchaer Kläranlage in Seegeritz zu gewährleisten. Besonders bei Starkregen soll das anfallende Mischwasser durch gezielten Einstau in die vorhandenen Sammler zunächst weitestgehend in der Kanalisation zurückgehalten werden. „Das ist ein wichtiger Schritt, um Gewässer und Umwelt noch besser zu schützen, die Emission in die Parthe kann damit reduziert werden“, so Gläß.

Gebaut werden soll bis voraussichtlich Ende Oktober. Die Wasserwerke investieren hier rund 1,5 Millionen Euro, teilte Gläß weiter mit. In dieser und der vergangenen Woche wurde bei der Verlegung von Glasfaser-Kunststoff-Verbundrohren (GFK) die Dorfstraße gequert. Die Rohre mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern (DN 800) wurden in zweieinhalb bis drei Metern Tiefe verlegt. Diese und weitere Arbeiten erledigt die Firma Umwelttechnik & Wasserbau.

Das Eilenburger Unternehmen Haakshorst Rohrtechnik GmbH &Co. KG hat derweil die Gasleitung in der Dorfstraße umgelegt. Auch damit wurde Platz für die LW-Maßnahme geschaffen.

Von Olaf Barth