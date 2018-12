Taucha

Wie angekündigt befanden sich im 60-köpfigen Laienchor der Kantorei neben vielen guten Gastsängern aus befreundeten Ensembles der Region auch ein Mann und fünf Frauen aus Tokio, die sich engagiert in das Ensemble einfügten und sich so einen Traum erfüllten: In der Bachstadt Leipzig, Taucha zählt von Tokio aus gesehen einfach dazu, einmal das ergreifende Weihnachtsoratorium des weltberühmten deutschen Komponisten mitzusingen. In ihrer Heimatstadt sind die sechs Japaner Mitglieder der Bach-Akademie und haben dort schon gemeinsam mit Oyamada Werke des Komponisten gesungen.

Musikalisch begleitet wurde der Chor von einem wiederum sehr gut aufgelegten Mitteldeutschen Kammerorchester unter der Leitung von Konzertmeister Andreas Hartmann. Die Musiker traten erneut ohne Gage auf, um so zur Finanzierung der Tauchaer Kantoren-Stelle beizutragen, Denn genau dafür, so Kirchenvorstand Bernd Klauer, werden die an dem Abend gesammelten Spenden in Höhe von 2200 Euro verwendet.

Kantorin verabschiedet

Einen großen Anteil an der rundum gelungenen Aufführung hatten auch die Solisten, trotz kurzfristiger Änderungen in der Besetzung. So vertrat die Sopranistin Friederike Holzhausen souverän die erkrankte Anne Glocker. Ergriffen lauschte das Publikum außerdem den Vorträgen von Gun Wook Lee (Bass), Manja Raschka (Alt) und Falk Hoffmann (Tenor). Für die Echo-Arie war gleichfalls kurzfristig aus den Reihen des Chores Friederike Hartmann eingesprungen, die diesen Part mit Bravour meisterte.

Die Zuhörer dankten mit reichlich Applaus und verabschiedeten damit zugleich Kantorin Oyamada, die ab Januar eine Stelle in Norddeutschland antritt. „Sie war für uns eine musikaliche und menschliche Bereicherung“, sagte Konzertmeister Hartmann und dankte für die anderthalbjährige Zusammenarbeit.

Von Olaf Barth