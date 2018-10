Einen schönen Saisonabschluss gab es am Mittwoch im Bürgergarten an der Ecke Dewitzer-/Gartenstraße in Taucha. Vor gut 50 Zuschauern spielte das Sehliser Theaterensemble unter der Anleitung von Andrea Schilling und Karin Hoßfeld vom Theater „na logo“ das Stück „Ronja Räubertochter“ nach dem gleichnamigen Buch von Astrid Lindgren.