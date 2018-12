Seit Januar 1979 arbeitet Wilfried Herold als Kinderarzt in Taucha. Am 11. Januar 2019 ist damit Schluss. Kurz vor seinem 75. Geburtstag übergibt der Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin die Praxis an seinen Wunsch-Nachfolger. Eine Abschiedsfeier hat der bei den Tauchaern beliebte Dr. med. Herold nicht geplant.