Tokio-Hotel kehren in ihre Heimat nach Sachsen-Anhalt zurück. Die Magdeburger spielen ein exklusives Konzert auf dem Gelände von Ferropolis. Während eines viertägigen Sommercamps vom 26. bis 29. Juli spielen Bill, Tom, Georg und Gustav auch ein Livekonzert. Das kündigte die Band bei Facebook an. „Es erwartet dich eine magische und spirituelle Reise“, heißt es in der Ankündigung.

Allerdings sehen nur Teilnehmer des Sommercamps die Show. Und genau deshalb dürfte es eine intime Veranstaltung werden. Gerade rund 500 Fans sollen in dem Camp einen Platz finden und dafür tief in die Tasche greifen.

Die günstigste Karte kostet 799 Euro. Dafür müssen die Besucher ein eigenes Zelt mitbringen, bekommen aber neben Vollverpflegung auch ein professionelles Foto mit den Musikern. In weiteren Preisklassen geht es bis zum Spitzentarif von 3599 Euro. Dafür gibt’s Übernachtungsplätze im Luxus-Tipi mit Queen Size Faltbett.

Darüber, ob auch Heidi Klum vor Ort sein wird, machte die Band keine Angaben. Das Model ist die neue Freudndin von Frontmann Tom Kaulitz. Das Paar zeigte sich erstmals bei den Filmfestspielen in Cannes gemeinsam auf dem roten Teppich.

Von LVZ