Waldheim. Kulturell hat der Förderverein zur Sanierung der Stadtkirche in diesem, fast abgelaufenen Jahr wieder einiges auf die Beine gestellt. Und er trug auch zur Verschönerung des Stadtbildes bei, wie sich derzeit an der Schloss-Straße zeigt. „Unser Vereinsschaufenster an der Schlossstraße 21 ist zu einem echten Hingucker geworden. Chefdekorateurin Christiane Schneider hat Ideen und handwerkliches Geschick“, sagt Vereinsvorsitzende Kathrin Schneider. Ein impressionistisch anmutendes Gemälde ist der Hintergrund dieses Schaufensters. Es zeigt eine winterliche Szene in einer Großstadt um die Jahrhundertwende. Das Original dieses großformatigen Drucks stammt aber weder von Claude Monet, noch von Auguste Renoir und schon gar nicht von Paul Cézanne. Der 2012 mit nur 54 Jahren gestorbene US-Amerikaner Thomas Kinkade schuf das Original des Winterbildes 1987 und gab ihm den Namen „Winter Dusk“, auf Deutsch „Winter-Dämmerung“ Kritikern galten seine Werke als Kitsch – umso erfolgreicher verkauften sie sich: An an den Wänden von zehn Millionen Wohnungen in der USA sollen Kinkades Bilder hängen.

Boden der Vereinskasse sichtbar

Und in Waldheim gibt diese Kunst nun den großformatigen Hintergrund für das, was der Förderverein so mitzuteilen hat. Etwa die Ankündigungen künftiger Veranstaltungen, wie etwa die mit „The Glory Gospel Singers“ aus New York, die am 30. Januar in der Waldheimer Stadtkirche ab 19.30 Uhr auftreten. Auch Thomas Rühmann, bekannt als Dr. Heilmann aus der ARD-Serie „In aller Freundschaft, kommt im April nach Waldheim und präsentiert zusammen mit Tobias Morgenstern das Programm „Die Entdeckung der Langsamkeit.“

Das Schaufenster ist übrigens so gestaltet, dass sich die Hintergründe austauschen und an die Jahreszeit anpassen lassen. Die Ahorn-Apotheke Waldheim und François Maher Presley griffen dem Förderverein finanziell unter die Arme, damit die Vereinsleute den Hingucker an der Schlossstraße schaffen konnten. Der Verein selbst hat aber nicht nur genommen, sondern auch gegeben. Nämlich Geld an die Kirchgemeinde. „2016 zahlten wir für Restarbeiten der Sanierungsmaßnahmen 20 440 Euro an die Kirchgemeinde. Weitere 3000 Euro stellten wir für die Akustikanlage bereit. Der Boden der Vereinskasse ist sichtbar…“, sagt Kathrin Schneider.

Von Dirk Wurzel