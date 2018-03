Handschuhe an und Müllsack geschnappt – am Samstag, 10. März, wird in Deuben geputzt, und zwar die Natur. Initiiert wird der Putztag vom Heimatverein „Leben in Deuben“. Der Verein hat sich erst im August vergangenen Jahres gegründet. Heimatpflege ist nur eines seiner Ziele.