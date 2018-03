„Morgens Zirkus, abends Theater - und wo bleibt die Prinzessin?“: Unter diesem Motto stand das mittlerweile 20. Frühstückstreffen der Frauen, zu dem das elfköpfige Organisationsteam um Petra Gebhardt am Sonnabendvormittag in die Räumlichkeiten des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) in den Zeititzer Weg eingeladen hatte.