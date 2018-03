In Wurzen hat es am Freitag einen gewalttätigen Übergriff gegeben. Wie die Polizei in Leipzig am Mittwoch mitteilte, sei eine schwangere Frau aus Eritrea von Vermummten angegriffen und verletzt worden. Über den Vorfall hatte zunächst das in Wurzen ansässige „Netzwerk für Demokratische Kultur“ berichtet.