Landkreis Leipzig/Borna

Fast jede deutsche Großstadt hat ihren Frauenlauf – nun reiht sich auch Borna in diese Riege ein. Am Samstag, 5. Mai, wird zum 1. Internationalen Frauenlauf in der Kreisstadt aufgerufen. Rund um den Breiten Teich sollen sich Anfänger, Hobbyläufer und aktive Sportlerinnen auf die Strecke begeben.

Die Idee entstand im Rahmen der Interkulturellen Frauengruppe Ladykracher, die beim Bornaer Verein Bon Courage angesiedelt ist. Auch die Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises, Konstanze Morgenroth, ist mit im Boot. „Ohne ein vorgegebenes Zeitlimit können die Starterinnen zwischen einer zwei oder fünf Kilometer langen Strecke wählen, beim Nordic Walking mitmachen oder am Mutter-Kind-Lauf teilnehmen“, erläutert Sandra Münch von Bon Courage.

Der Verein engagiert sich seit Jahren beim Thema Flüchtlingshilfe und wurde 2013 von der damaligen Bundesministerin Barbara Hendricks für seine gelebte Willkommenskultur ausgezeichnet. Auch beim 1. Internationalen Frauenlauf soll die interkulturelle Begegnung im Fokus stehen, so die Organisatoren. „Bereits bei der Vorbereitung waren die Frauen mit aktiv“, berichtet Konstanze Morgenroth. „Sie haben sich selbst um Sponsoren bemüht, sind in Bornaer Geschäften auf die Suche nach Unterstützern gegangen und haben sich um Preise gekümmert.“ Auch wenn es dabei die eine oder andere Sprachbarriere zu überwinden galt, sei die Gruppe so weiter zusammengewachsen.

Neben den Läufen werden sich die Mitstreiterinnen von „Ladykracher“ auch um die kulinarische Versorgung der Läuferinnen kümmern. „Außerdem“, berichtet Sandra Münch, „wird eine Kinderbetreuung organisiert, die insbesondere Müttern eine Teilnahme ermöglichen soll.“

„Die ersten 100 Anmeldungen sind bereits eingegangen“, freut sich die Gleichstellungsbeauftragte, Konstanze Morgenroth. Stolz ist sie auch, dass sie die Zweite Beigeordnete des Landkreises, Ines Lüpfert, als Schirmherrin gewinnen konnte. „Sie unterstützt nicht nur die Idee, sondern nimmt selbst aktiv teil.“

Allen Starterinnen winkt ein T-Shirt. Außerdem locken Preise, darunter Gutscheine für den Freizeitpark Belantis oder den Kletterpark Markkleeberg, ein Jahres-Abo für die Mediothek Borna oder Eintrittskarten für das Freizeitbad Riff in Bad Lausick und den Leipziger Zoo. Die Teilnahme selbst ist kostenlos.

Nähere Informationen zur Strecke und zur Anmeldung gibt es unter https://boncourage.de/news/frauenlauf oder bei Facebook „Frauenlauf. Starke Frauen laufen!“. Die Veranstaltung beginnt am 5. Mai um 10 Uhr. Männer sind übrigens nicht startberechtigt, aber als Zuschauer selbstverständlich herzlich willkommen.

Von Simone Prenzel